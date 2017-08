Kirgistan Asiatische Länder wollen Schneeleoparden retten

Nachrichten-Ticker

06:06 Dackeldame Bonny seit einem Jahr zurück in Brandenburg

Ferch - Dackeldame Bonny hat sich wieder gut in ihrer alten neuen Heimat eingelebt. "Und jetzt hat sie wieder ein top Figur!", sagt Frauchen Jutta Kühl, die ihren Hund nach seiner Rückkehr erstmal auf Diät gesetzt hatte. Der sechs Jahre alte Rauhaardackel mit dem illustren Namen Bonny von Beelitz war im Alter von neun Monaten weggelaufen und wurde von einem Touristenpaar aus Bayern aufgelesen. Vier Jahre lebte sie als Lulu in München, bis ihre wahre Herkunft durch Zufall aufflog. Nach einem erbitterten Rechtsstreit kehrte der Hund im August 2016 zu seinem Frauchen zurück.

06:03 Asiatische Länder wollen Schneeleoparden retten

Bischkek - Vertreter von zwölf asiatischen Ländern haben bei einem Treffen in Kirgistan ihre Entschlossenheit zur Rettung von Schneeleoparden bekräftigt. "Das Schicksal des Schneeleoparden liegt in unserer Hand", sagte der kirgisische Präsident Almasbek Atambajew in Bischkek beim International Snow Leopard and Ecosystem Forum. Zu den Ländern zählen unter anderem Afghanistan, China und Indien. Die größte Gefahr für die Tiere geht inzwischen vom Klimawandel und von der Zerstörung der Hochgebirgsökosysteme etwa durch Bergbau aus.

04:47 Merkel: Gehen Vorwürfen gegen libysche Küstenwache nach

Berlin - Die Bundesregierung hat laut Kanzlerin Angela Merkel großes Interesse an der Aufklärung von Vorwürfen gegen die libysche Küstenwache, die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer zu behindern. Die EU bilde die Küstenwache aus und statte sie auch technisch aus, damit sie ihre eigene Küste schützen könne. Dabei lege man natürlich größten Wert darauf, dass sich die libysche Küstenwache an die Gebote des internationalen Rechts hält, sagte Merkel der "Welt am Sonntag". Merkel verteidigte erneut ihre Entscheidungen auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015.

04:43 "Harvey" bringt Texas Fluten und Stromausfälle

Houston - Auch einen Tag nach Erreichen des US-Festlands macht Wirbelsturm "Harvey" den Menschen in Texas schwer zu schaffen. Anhaltende massive Regenfälle setzten weitere Landstriche vor allem im Südosten des Staates unter Wasser. Mehr als 300 000 Menschen sind ohne Stromversorgung. Bislang wurde ein Todesopfer gemeldet: Im besonders stark betroffenen Rockport am Golf von Mexiko kam ein Einwohner bei einem Hausbrand ums Leben. "Harvey" schwächte sich zwar zu einem Tropensturm ab, aber es wird mit tagelangem sintflutartigem Regen gerechnet.

04:02 Vettel startet von Platz zwei ins Belgien-Rennen

Spa-Francorchamps - Sebastian Vettel startet heute vom zweiten Platz in das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps. Die Pole Position sicherte sich Vettels WM-Verfolger Lewis Hamilton. Er egalisierte mit der 68. Pole in seiner Karriere zudem den Rekord von Michael Schumacher. In der aktuellen WM-Wertung liegt der britische Mercedes-Pilot 14 Punkte hinter dem deutschen Ferrari-Star Vettel. Der hat gestern seinen Vertrag bei der Scuderia um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert.