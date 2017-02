Kleines Wiesental (hf). Im Landkreis Lörrach sind derzeit 1500 Flüchtlinge in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Diese Menschen sollen nun nach den neuen Regelungen in die Anschlussunterbringung der Kommunen verteilt werden. Darüber informierte Elke Zimmermann-Fiscella, Sozialdezernentin des Landratsamts, am Mittwoch im Gemeinderat Kleines Wiesental.

Nach den aktuellen Planungen soll die Gemeinschaftsunterkunft in Bürchau aufgelöst werden. Die Gemeinde wäre dann verpflichtet, 64 Flüchtlinge in der sogenannten Anschlussunterbringung in geeigneten Räumlichkeiten unterzubringen. Allerdings gibt es bei den genannten Vorgaben noch einige Punkte, die unklar sind und die am Mittwoch auch die Sozialdezernentin nicht abschließend beantworten konnte (wir berichten noch ausführlich).