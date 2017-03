Kleines Wiesental (hp). Mit einem Stimmenanteil von 89,2 Prozent wurde Gerd Schönbett bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in eine zweite Amtszeit gewählt (wir berichteten in unserer Montagsausgabe).

2416 Bürger waren zur Wahl aufgerufen, wobei 1085 von ihrem Stimmrecht gebrauch machten und für eine Wahlbeteiligung von 44,9 Prozent sorgten.

Von den 1085 abgegebenen Stimmen waren 52 ungültig, so dass schlussendlich 1033 Stimmen zur Auszählung kamen. Von diesen 1033 Stimmen entfielen 921 auf Amtsinhaber Gerd Schönbett, das entspricht einem Stimmenanteil von 89,2 Prozent. 27 Wähler (2,6 Prozent) setzten den Namen Christoph Friedlin auf den Stimmzettel, acht Stimmen (0,8 Prozent) entfielen jeweils auf Karen Kiefer und Claudia Brachlow, und sechs Wähler (0,6 Prozent wollten Rolf Vollmer an der Rathausspitze sehen.

Die Wahlbeteiligung war in den Teilorten unterschiedlich; sie war in Bürchau mit 57,5 Prozent am höchsten und mit 32,5 Prozent in Wieslet am niedrigsten. Im Detail ergibt sich folgendes Bild: In Bürchau gingen von 167 Stimmberechtigten 96 zur Wahl gingen. Das entspricht einer Beteiligung von 57,5 Prozent. In Elbenschwand machten von 126 Wahlberechtigten 53 von ihrem Stimmrecht Gebrauch und sorgten für eine Wahlbeteiligung von 42,1 Prozent. In Neuenweg gingen von 219 Wahlberechtigten 97 zur Wahl. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 44,3 Prozent. In Raich gingen von 225 Wahlberechtigten 111 zur Urne, was einer Wahlbeteiligung von 49,3 Prozent entspricht. In Sallneck gingen von 281 Wahlberechtigten 114 zur Wahl. Das bedeutet eine Wahlbeteiligung von 40,6 Prozent. In Tegernau nutzten von 356 Wahlberechtigten 162 ihr Stimmrecht, was einer Wahlbeteiligung von 45,5 Prozent entspricht. In Wies gingen von 535 Wahlberechtigten 201 zur Wahl. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 37,6 Prozent.

In Wieslet gingen von 507 Wahlberechtigten 165 zur Stimmabgabe und sorgten so für eine Wahlbeteiligung von 32,5 Prozent.

Wirft man einen Blick auf Schönbetts Stimmenanteil in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Kleines Wiesental, so zeigt sich, dass die Zustimmung in Tegernau mit 98,7 Prozent am höchsten und in Sallneck mit 70,4 Prozent am niedrigsten war. Das Ergebnis im Einzelnen: In Bürchau lag die Zustimmung bei 91,4 Prozent, in Elbenschwand bei 86 Prozent, in Neuenweg bei 76,1 Prozent, in Raich bei 97,1 Prozent, in Sallneck bei 70,4 Prozent, in Tegernau bei 98,7 Prozent, in Wies bei 92,8 Prozent und in Wieslet bei 89,5 Prozent.