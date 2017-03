Kleines Wiesental „Alle Anträge wurden bedient“

Kleines Wiesental (ilz). „Perfekt“, lautet das Urteil von Bürgermeister Gerd Schönbett hinsichtlich der bewilligten Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Die Gemeinde hat Zuschüsse in Höhe von 263 255 Euro bekommen (wir berichteten). Insgesamt seien fünf Anträge gestellt worden, so Schönbett. Zwei von der Kommune und drei von Privatpersonen. Bei den kommunalen Anträgen handelt es sich um das Projekt „Neue Mitte Wieslet“, das mit 50 000 Euro gefördert wurde, und um den Neubau einer zentralen Holzhackschnitzelanlage zur Nähwärmeversorgung kommunaler Gebäude in Tegernau, für die es Zuschüsse in Höhe von 127 550 Euro gab. Auf privater Seite wurden die Umnutzung einer Scheune zu Wohnzwecken in Tegernau sowie der Abriss eines Schuppens mit anschließendem Neubau eines Wohnhauses in Wieslet bezuschusst. Außerdem gab es für die Sanierung und Erweiterung zweier Wohnungen in Wies Fördergelder. „Alle unsere Anträge sind bedient worden“, freut sich Bürgermeister Schönbett, der den Erfolg vor allem auf die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde innerhalb des Programms zurückführt.