Nachrichten-Ticker

00:01 Wahl in Mecklenburg-Vorpommern - AfD vor nächstem Erfolg

Schwerin - Starke Verluste für die rot-schwarze Regierungskoalition und ein Rekordergebnis für die AfD - mit dieser Aussicht wählt Mecklenburg-Vorpommern morgen einen neuen Landtag. Nach den jüngsten Meinungsumfragen kann die seit zehn Jahren regierende große Koalition von Ministerpräsident Erwin Sellering zwar darauf hoffen, wieder eine Mehrheit zu bekommen. Erstmals könnte die rechtspopulistische AfD die CDU jedoch bei einer Landtagswahl überholen und zweitstärkste Kraft werden. Dies wäre ein herber Schlag für den Landesverband von Kanzlerin Angela Merkel.

23:45 Band Jennifer Rostock will juristisch gegen Drohungen vorgehen

Berlin - Nach der Veröffentlichung eines AfD-kritischen Liedes will sich die Band Jennifer Rostock juristisch gegen Drohungen wehren. Das sei nicht ihr erster Shitstorm und sicherlich auch nicht ihr letzter. Wenn Jennifer in ihrem Briefkasten Drohungen auffinde, sei das allerdings etwas anderes. Alles, was strafrechtlich relevant sei, werde von ihnen deshalb verfolgt. Das sagten Bandmitglieder dem "Spiegel". In dem Song warnt die Band, bei den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin für die rechtspopulistische AfD zu stimmen. Das Video wurde bislang mehr als 12 Millionen Mal geklickt.

23:02 Armenien-Stellungnahme der Regierung - Positives Echo der Türkei

Berlin - Die aktuelle Stellungnahme der Bundesregierung zur Armenien-Resolution des Bundestages wird in türkischen Regierungskreisen begrüßt. "Wir sehen das generell eher positiv", sagte der Sprecher der türkischen Botschaft in Berlin, Refik Sogukoglu, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kanzlerin Angela Merkel hatte am Freitag betont, dass sich die Bundesregierung nicht von der Resolution distanziere, zugleich aber klargestellt, dass sie sich juristisch an die Entschließung des Parlaments nicht gebunden fühlt.

23:01 Arbeitsmarktdaten liefern ein wenig Rückenwind an US-Börsen

New York - Die Anleger an der Wall Street haben positiv auf durchwachsene Signale vom Arbeitsmarkt reagiert. Der Dow Jones Industrial schloss 0,39 Prozent höher bei 18 491,96 Punkten. Auf Wochensicht stieg der US-Leitindex um rund ein halbes Prozent. Der Kurs des Euro fiel auf 1,1156 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1193 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8934 Euro.

21:59 Usbekischer Präsident Karimow tot - Regierungschef als Nachfolger?

Taschkent - Nach einem Schlaganfall ist der autoritäre Präsident von Usbekistan, Islam Karimow, in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik gestorben. Das teilten Regierung und Parlament in der Hauptstadt Taschkent der Agentur Interfax zufolge in einer gemeinsamen Erklärung mit. Karimows jüngste Tochter Lola Karimowa-Tilliajewa bestätigte bei Instagram den Tod des 78-Jährigen. Regierungschef Schawkat Mirsijajew sei beauftragt worden, die Beisetzung zu organisieren, hieß es. Beobachter sehen dies auch als möglichen Hinweis in der wichtigen Nachfolgerfrage.