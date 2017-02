Kleines Wiesental (hf). In seiner Sitzung am Mittwoch entschied der Gemeinderat Kleines Wiesental über weitere Auftragsvergaben in Höhe von rund 100 000 Euro für den Bauhof.

„Damit sind für das Projekt bisher 78 Prozent der Aufträge vergeben“, informierte Architekt Roland Böttcher den Rat und konnte zufrieden feststellen: „In der Kostenfortschreibung ist das eine Punktlandung.“ Diese Punktlandung wurde allerdings erreicht, indem auf das ursprünglich geplante Nebengebäude vorerst verzichtet wurde.

Für die weiteren Maßnahmen am Bauhof vergab der Gemeinderat nach einer beschränkten Ausschreibung die Arbeiten in sechs verschiedenen Bereichen. Die Gipser-Arbeiten gingen für 41 533 Euro an die Firma Fuchs aus Weil am Rhein. Für 14 083 Euro wurden die Flieserarbeiten an die Firma Fliesen-Technik Vogt aus Rickenbach vergeben.

Die Firma Rufle aus Bad Säckingen erhielt für 4078 Euro den Auftrag für die Estricharbeiten. Für 12 436 Euro erhielt die Firma Trefzer aus Sallneck den Auftrag für Glaserarbeiten. Den Auftrag für Stahlzargen und -türen erhielt die Firma Rauch aus Achern für 8613 Euro. Und für 20 092 Euro vergab der Rat den Auftrag für die Sektionaltore.

Alle Arbeitsvergaben erfolgten einstimmig.