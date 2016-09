Wie oft hat man den Spruch schon gehört: „Im Kleinen Wiesental sitzt hinter jedem Busch ein Künstler oder ein Dichter“" Kleines Wiesental (hf). Das Kulturhaus Kleines Wiesental in Ried hat sich zum Ziel gesetzt, Künstlern, die heute im Tal ihre Kunst schaffen, eine Plattform zu bieten, um sich selbst und ihre Arbeiten einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Am 1. Oktober eröffnet das Kulturhaus Kleines Wiesental mit einer Vernissage um 15 Uhr. Geboten wird eine Kunstausstellung mit den Werken von fünf Künstlern. Die Malerinnen Bettina Bohn, Christa Roser und Helga Geiger sowie der Musiker und Maler Berthold Hünenberger sind mit einer Auswahl ihrer Arbeiten vertreten. Der Holzbildhauer Jochen Probst wird Skulpturen und Ornamente vorstellen. Die Ausstellung wird bis zum 3. Oktober jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Zusätzlich bieten die Künstler am 2. und 3. Oktober zwischen 11 und 18 Uhr ihr offenes Atelier an. In ihrer jeweiligen privaten Arbeitsumgebung bieten sie einen größeren Überblick über ihr Schaffen und geben die Möglichkeit, Künstler und Werk auch persönlich kennen zu lernen. Bis zur Vernissage werden die Künstler über Kurzporträts – inklusive Anfahrtsinformationen - in der Presse vorgestellt. Mit dieser Kunstaktion will die Arbeitsgruppe Kulturhaus im Brauchtumsverein Kleines Wiesental-Raich einen Beitrag zur weiteren Unterstützung der Kunstschaffenden im Kleinen Wiesental leisten und über die Einladung in die offenen Ateliers, Gästen aus dem näheren und weiteren Umfeld die Schönheiten der Ortsteile im Kleinen Wiesental näher bringen. Der Eintritt ist frei.