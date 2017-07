Kleines Wiesental Auto kracht gegen Mauer

Kleines Wiesental/Wieslet. Von der Müdigkeit übermannt wurde am frühen Sonntagmorgen ein 23-jähriger Autofahrer. Dieser befuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem Wagen die Schopfheimer Straße in Wieslet in Richtung Tegernau. Nach eigenen Angaben nickte der 23-Jährige am Steuer ein. In der Folge kam das Auto bei der Einmündung Bündefeldstraße von der Fahrbahn ab und krachte anschließend frontal gegen eine Gartenmauer. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt, während an seinem Auto Totalschaden entstand. Der junge Mann wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt und musste seinen Führerschein abgeben, so die Polizei.