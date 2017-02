Kleines Wiesental-Raich (es). Mit 15 Sängern startet der Männergesangverein (MGV) Ried zuversichtlich ins neue Jahr. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ in Ried konnte Vorsitzender Manfred Georg Dietmar Wagner als Neuzugang begrüßen. Georg freute sich zudem, dass Norbert Eiche erneut zu den Sängern gestoßen ist.

Ein Glücksfall sei der neue Dirigent Hans Peter Weber, der den Verein nach dem Rücktritt der Dirigentin im vergangenen Jahr nahtlos weitergeführt habe, so der Vorsitzende.

„Gemeinsam sind wir stark“, so Dirigent Hans Peter Weber, aber sobald jemand ausfällt, werde das Singen schwierig, betonte er und hieß die neuen Sänger willkommen. Weber bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und lobte die Sänger für das schnelle Erlernen neuer Lieder.

Rückblick

In Vertretung des Schriftführers Harald Georg übernahm der zweite Vorsitzende Stefan Kropf den Rückblick auf das vergangene Jahr. Es habe – neben der Bereicherung zahlreicher privater Feiern – neun öffentliche Auftritte gegeben, darunter das sehr erfolgreiche Kirchenkonzert in Zell. Hier habe der Chor gezeigt, dass er auch mit wenigen Sängern und drei Stimmlagen eine beeindruckende Klangfülle erzeugen kann.

Zusammen mit anderen Vereinen und dem Ortschaftsrat sei im September das traditionelle Brauchtumsfest ausgerichtet worden, das erneut über 1000 Besucher anzog, berichtete Kropf. Ein weiterer Höhepunkt sei die Hausmacher-Metzgete Ende Oktober gewesen.

Sonja Eiche vom Verein „Brauchtum im Kleinen Wiesental-Raich“ dankte für den großen Einsatz beim Brauchtumsfest und verwies auf die Bürgerversammlung am 24. Juni, an der man das Brauchtumsfest Revue passieren lassen und neue Pläne schmieden wolle.

Der Rechner des MGV Ried, Jürgen Lacher, konnte von einem Gewinn durch die Metzgete berichten, wodurch der Kassenstand insgesamt zufriedenstellend sei. Die Kassenprüfer Daniel Schwald und Norbert Eiche bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Ausblick

Am Samstag, 30. April, wird es mit der Mai-Party in der Lindenhalle Raich eine Premiere geben – erstmals eine Veranstaltung für „Teens und Twens“ mit DJ und entsprechender Musik.

Eine wichtige Aktion für den MGV Ried ist der Projekt-Chor zur Gewinnung neuer Männerstimmen, wofür Flyer gedruckt worden sind. In Verbindung mit der Feier zum 140-jährigen Bestehen des Vereins wird am Samstag, 28. Oktober, – ebenfalls in der Lindenhalle Raich – das Herbstfest ausgerichtet. Im Projektchor will man, in Abstimmung mit den neuen Sängern, attraktive Lieder einüben, unter anderem „Island in the sun“, „Die kleine Kneipe“ und „Klänge der Freude“.

Wahlen und Ehrungen

Als zweiter Kassenprüfer wurde Florian Schmidt neu gewählt. Ortsvorsteherin Sigrid Fricker nahm die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erteilt wurde.

92 Mitglieder zählt der Verein derzeit. Die Teilnahme an den Proben liegt bei etwa 80 Prozent, was durchaus zufriedenstellend sei. Ernst Oßwald hatte nie gefehlt, Benedikt Schmidt zweimal, Albert Bauer dreimal – alle erhielten ein Präsent.

Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Benedikt Schmidt zum Ehrenmitglied ernannt. Der Sänger bereichert den ersten Tenor mit seiner kräftigen Stimme.