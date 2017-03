Kleines Wiesental-Neuenweg. Im Anschluss an den Burefasnachtsumzug am Sonntagnachmittag in Neuenweg kam es laut Polizei gegen 15 Uhr im Weideschuppen in der Talstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dort schlug ein 21-Jähriger einem 56-Jährigen Mann aus bislang unbekanntem Grund einen Bierkrug ins Gesicht. Hierdurch wurde der Mann leicht verletzt. Der 21-Jährige gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige.