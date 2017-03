Bei der Feier im Anschluss an den Burefasnachtsumzug in Neuenweg wurde Bürgermeister Gerd Schönbett von einem jungen Mann angegriffen.

Kleines Wiesental. Gemeinsam mit seiner Frau war Schönbett in den Weideschuppen gegangen, wo im Anschluss an den Burefasnachtsumzug gefeiert wurde. Aus einiger Entfernung bemerkte der Bürgermeister einen jungen Mann, der ihn längere Zeit anstarrte. „Ich war mir zuerst nicht sicher, ob er mich meint oder jemanden hinter mir anschaut“, so der Bürgermeister gegenüber unserer Zeitung.

Dass die Blicke des jungen Mannes Schönbett galten, musste der Bürgermeister kurz darauf auf schmerzhafte Art erfahren. Der junge Mann kam auf Schönbett zu und schlug ihm einen Bierkrug an den Kopf. Eine verbale Auseinandersetzung habe es im Vorfeld nicht gegeben, so Schönbett. Der Mann schlug dabei so fest zu, dass der Krug, der Schönbett oberhalb seines linken Auges traf, zerbrach. Schönbett erlitt eine kleine Schnittverletzung. Der Angreifer verletzte sich an der Hand.

Angreifer war offenbar stark alkoholisiert

Er sei nach der Attacke benommen gewesen, so der Bürgermeister, habe den Mann jedoch sofort gefragt, was das solle. Dieser machte daraufhin Anstalten, erneut auf Schönbett loszugehen, wurde davon jedoch von anderen anwesenden Personen abgehalten. Der offenbar stark alkoholisierte Mann soll später mehrmals Drohungen ausgestoßen haben. Der Angreifer und der Bürgermeister wurden anschließend notärztlich versorgt.

Hinter dem Angriff steckt nach Informationen unserer Zeitung offenbar keine private Auseinandersetzung zwischen Schönbett und dem Angreifer. Vielmehr wurde Schönbett wohl aufgrund der Ausübung seines politischen Amtes niedergeschlagen. Der aus dem Kleinen Wiesental stammende Angreifer ist Schönbett bekannt. Er bewege sich einem Umfeld, in dem stark politisiert werde, so der Bürgermeister. Dagegen sei überhaupt nichts einzuwenden. Er sei gerne bereit, sich auf Debatten einzulassen, und selbstverständlich habe jeder Bürger das Recht, andere Meinungen zu Vertreten als die Gemeindeverwaltung.

Wenn es aufgrund dessen allerdings zur Verbreitung von Unwahrheiten oder gar – wie nun geschehen – zu gewalttätigen Übergriffen komme, gehe das entschieden zu weit, so Schönbett.

Junger Mann entschuldigt sich

Der junge Mann hat sich zwischenzeitlich bei Bürgermeister Schönbett entschuldigt. Auf eine zivilrechtliche Klage will das Gemeindeoberhaupt verzichten.

Die Polizei hat dennoch die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. Da es sich um einen Straftatbestand handelt, ist auch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen involviert.

„Der Vorfall hat bei mir und meiner Familie natürlich ein mulmiges Gefühl hinterlassen“, sagte Schönbett zuletzt auch während seiner Rede anlässlich seiner Wiederwahl am Sonntag (wir berichteten).

Zugleich verwies der Bürgermeister aber im Zuge dessen auch auf die große Unterstützung, die er von Bürgern des Kleinen Wiesentals erhalten habe – speziell auch aus Neuenweg.

Bestürzung in der Bevölkerung

„Der Vorfall hat tiefes Unverständnis und Bestürzung hervorgerufen“, sagt Neuenwegs Ortsvorsteher Klaus Worms. Der Angriff spiegele in keiner Weise die Haltung der Neuenweger Bevölkerung gegenüber dem Bürgermeister wieder, so Worms.

Einwohner Neuenwegs brachten gegenüber dem Bürgermeister bereits ihre Bestürzung zum Ausdruck.