Als einziger Kandidat wird Gerd Schönbett am kommenden Sonntag, 12. März, erneut für das Amt des Bürgermeisters im Kleinen Wiesental zur Wahl stehen. Ingmar Lorenz sprach mit ihm über die zurückliegende Amtszeit, die bevorstehende Wahl und die Aufgaben in der kommenden Legislaturperiode.

2416 Bürger sind am kommenden Sonntag, 12. März, dazu aufgerufen, darüber abzustimmen, wer in den nächsten acht Jahren die Geschicke der Gemeinde Kleines Wiesental lenken wird. Von der Möglichkeit der Briefwahl machten bislang 109 Wahlberechtigte Gebrauch. Einziger Kandidat ist am Sonntag Amtsinhaber Gerd Schönbett, der eine zweite Amtszeit anstrebt. 2009 war Schönbett im zweiten Wahlgang mit 59,2 Prozent zum ersten Bürgermeister der neuen Einheitsgemeinde Kleines Wiesental gewählt worden, Gerhard Wagner holte damals 40,4 Prozent der Stimmen. Die Wahllokale haben am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet, 55 Wahlhelfer sorgen dabei für einen reibungslosen Ablauf des Urnengangs. Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl dürfte zwischen 18.30 und 18.45 Uhr feststehen; es wird in der Halle in Tegernau verkündet.

Herr Schönbett, wie sind Ihre Eindrücke aus der zurückliegenden Amtszeit? Wie war es?

Es war auf der einen Seite anstrengend und zeitintensiv, auch deshalb, weil ich Quereinsteiger bin und keine klassische Verwaltungsausbildung habe. Vor allem war es aber spannend, weil alles neu war, sowohl für mich als auch für die Gemeinde. Es wusste ja vor acht Jahren niemand, ob das Experiment mit der Einheitsgemeinde funktionieren würde. Aus meiner Sicht war es aber ein durchaus gelungenes Experiment.

Was waren in der zurückliegenden Amtszeit aus Ihrer Sicht die prägnantesten Erfahrungen?

Da war vor allem der Sparzwang unter dem wir standen. Wir mussten die Verwaltungskosten decken, was wir nach vier Jahren auch geschafft haben. Ein heikles Thema war natürlich auch, dass wir aus sechs Kindergärten drei gemacht haben. Das war, bedingt durch die relativ geringe Kinderzahl an den einzelnen Kindergartenstandorten, nötig. Dabei wollten wir vor allem die Bürger in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Das war ein sehr intensiver Prozess für alle Beteiligten. In der Gesamtheit können wir stolz drauf sein.

War die Bürgerbeteiligung allgemein ein großes Thema?

Ja. Diese Beteiligungsprozesse finde ich sehr wichtig und sie machen grundsätzlich auch sehr viel Spaß. Auch wenn es keine Abstimmungen waren, bekam man auf diese Weise doch ein Stimmungsbild, was für uns ganz entscheidend war. Wir haben mehrere Bürgerversammlungen in den Standorten durchgeführt, die immer sehr gut besucht waren.

Welche Versammlungen sind Ihnen dabei besonders im Gedächtnis geblieben?

Es waren im Besonderen zwei große Themen. Zum einen die Zukunft des Kraftwerks. Bei der Bürgerversammlung gab es damals über 200 Teilnehmer. Die Stimmung in der Bevölkerung war dabei natürlich mit ausschlaggebend für die Entscheidung des Gemeinderats. Das andere Thema war Abwassergebühren. Auch über die Gründe für die Erhöhung – eigentliche eine strategische Erhöhung, damit wir mehr Zuschüssen bekommen – haben wir auf Basis einer Bürgerinformation informiert. Daneben waren natürlich auch die ganzen Bauvorhaben wichtig.

Was hätte aus Ihrer Sicht in den vergangenen acht Jahren besser laufen könne?

Im Detail vielleicht einige Bauabläufe. Aber das gibt es immer, dass man im Nachhinein schlauer ist. Ich würde aber nicht sagen, dass wir grundlegend Weichen falsch gestellt haben. Was mich stark beschäftigt hat – was wir aber nicht wirklich steuern können – ist der Bevölkerungsrückgang in der Gemeinde.

Was werden die großen Themen der kommenden Amtszeit sein?

Zum einen die Sanierung der Halle in Tegernau. Der Neubau der Schule und des Werkhofs laufen ja bereits. Zudem steht die Halle in Wieslet an. Da sie nicht sanierungsfähig ist, wird es einen Neubau geben. Durch die Anerkennung als Schwerpunktgemeinde werden wir diesbezüglich aber entsprechende Fördergelder erhalten. Der Bau der Kinderkrippe und eine weitere Zentralisierung der Kindergärten stehen auch auf dem Programm. Wichtig ist natürlich auch der Ausbau des Breitbandnetzes.

Gibt es ein Thema, das Ihnen persönlich sehr am Herzen liegt?

Vor allem das Thema Älterwerden in der Gemeinde. Da werden in Zukunft sicher neue Aufgaben auf uns zukommen. Der Generationenvertrag innerhalb der Familie bröckelt immer mehr. Da muss die Gemeinde einspringen, durch Zuwendungen finanzieller und personeller Art. Das können wir aber nicht alleine. Wir müssen über die Gründung eines entsprechenden Vereins nachdenken, um für die bezahlbare Versorgung älterer Mitbürger ein verlässliches Netzwerk aufzubauen. Dafür müssen wir frühzeitig die Weichen stellen.

Hat es Sie überrascht, dass es keinen Gegenkandidaten gab?

Ich dachte mir schon, dass sich die Anzahl der Mitbewerber in Grenzen halten wird. Es wäre aber übertrieben zu sagen, dass ich damit gerechnet habe, dass sich außer mir niemand zur Wahl stellt. Aber aus dem Kollegenkreis weiß ich, dass Bürgermeisterposten in ländlichen Gemeinden nicht besonders beliebt sind. Speziell im Kleinen Wiesental kommt noch die große Fläche und die Zersiedelung dazu. Allein damit sind natürlich lange Fahrtzeiten verbunden. Das schreckt Kandidaten von außerhalb ab. Ein mehr oder weniger Einheimischer hat da bestimmt Vorteile, allein schon was die Sprache angeht (lacht). Abgesehen davon ist es kein Alleinstellungsmerkmal des Kleinen Wiesentals, dass es keinen zweiten Bewerber gibt. Das konnte man in der Region in letzter Zeit häufiger beobachten, zum Beispiel in Maulburg oder Todtnau.

Zeigt das eine Politikverdrossenheit in der Bevölkerung?

Wenn sich jemand um das Amt bewirbt, erhofft er sich natürlich auch gewählt zu werden. Man kandidiert in der Regel ja nicht als Bürgermeister, weil man zu einzelnen Entscheidungen der Verwaltung Nein sagt. Zumal ein solches Amt ja auch mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Ich würde es daher nicht als Verdrossenheit sehen, sondern als nüchternes Abschätzen.

Man könnte das auch als Zustimmung des bisherigen Vorgehens der Verwaltung sehen.

Das stimmt, obwohl es selbstverständlich auch immer kritische Stimmen gibt, was für die Verwaltung ja auch ganz wichtig ist. Ich denke aber schon, dass es grundsätzlich viel Zustimmung für unser Vorgehen in den letzten acht Jahren gibt. Um es mal fußballerisch zu sagen: Kein Verein wechselt den Trainer, wenn er die Ziele erreicht, die sich der Verein gesteckt hat.

Welche Wahlbeteiligung erhoffen sie sich?

Wenn es nur einen Kandidaten gibt, ist die Wahlbeteiligung häufig nicht so überragend. Ich wünsche mir 40 Prozent plus, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das realistisch ist. Wenn es unter 30 Prozent sind, wäre es nicht so gut.

Was ist für Sie das besondere am Kleinen Wiesental und seinen Bewohnern?

Wir sind natürlich sehr ländlich und es gibt keinen zentralen Punkt in der Gemeinde. Das ist sicher ein besonderes Merkmal. Die acht Ortsteile sind mehr oder weniger gleichberechtigt, so dass es die Rivalität zwischen Kernort und Ortsteilen hier nicht gibt. Die Leute sind vernünftig und kooperativ. Man kann miteinander reden und diskutieren. Die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung klappt in der Regel sehr gut. Die Leute sind gut geerdet. Deshalb käme es für mich auch nicht in Frage, woanders zu kandidieren. Natürlich auch aufgrund meiner eigenen familiären Verknüpfung zum Kleinen Wiesental.

Das Kleine Wiesental ist vor allem für seine idyllische Landschaft bekannt. Finden Sie Zeit, die Natur zu genießen?

Nicht so viel wie ich mir wünschen würde. Aber die Schönheit der Natur beeindruckt mich doch immer wieder. Ich denke mir dann oft, dass wir im Kanada Südbadens leben (lacht).

Weitere Informationen:

Gerd Schönbett, Jahrgang 1960, wuchs in Niedertegernau auf und studierte nach dem Abitur zunächst Geschichte und Politik und anschließend Landwirtschaft. Nach dem Studienabschluss und dem Zivildienst arbeitete Gerd Schönbett beim Regierungspräsidium Freiburg als Landwirtschaftsberater, ehe er 2009 erster Bürgermeister der neuen Einheitsgemeinde Kleines Wiesental wurde. Schönbett ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.