Kleines Wiesental „Das macht meine Mama auch so“

Zwiebeln, die schwitzen müssen und Kuchen, die stürzen sollen: ferner ging es beim Kochkurs des Kinderferienprogramms im Kleinen Wiesental um Nüsse, die als Gewürz in Kartoffelmasse geraspelt werden. Darüber hinaus wurden durchsichtige Blättchen namens Gelatine bestaunt, die auch in Gummibärchen stecken sollen.

Kleines Wiesental (ib). Viel Neues vermittelte Maximilian Grether, Junior-Küchenmeister der „Sennhütte“ in Schwand, seinen Schützlingen, die aus Dörfern des Tals, aus Weitenau und Steinen kamen, um das „Herzstück“ zu besuchen. Mit Engelsgeduld widmete sich Maximilian Grether den vier- bis siebenjährigen Teilnehmern des Kurses, der zweite in diesem Sommer. Beide Durchgänge erfreuten sich reger Nachfrage.

Erstmals beteiligte sich die „Sennhütte“ am Ferienprogramm, um Kindern vor Ort Abwechslung zu bieten, so Grether. Da traf es sich gut, dass Schwester und Assistentin Sabrina die Semesterferien daheim verbringt (bevor sie sich ihrem Mastertitel in Sprachen widmet). Auch der Chef des Hauses, Küchenmeister Jürgen Grether, assistierte. Alle zusammen sorgten für ein kulinarisches Erlebnis, das so gut ankam, dass ein Junge ankündigte: „Morgen komme ich wieder.“

Los ging es mit der Verteilung von Kochmützen wie der Profi sie trägt plus Namensschürze zum Mitnehmen. Nachmittägliche Ruhe strahlte die Küche aus, keine Spur mehr vom „sehr guten Mittagsgeschäft“.

Volle Konzentration bestimmte auch in den nächsten zwei Stunden das Geschehen, zubereitet wurden „Gnocchi mit Tomatensoße“ und ein Biskuit mit Olivenöl und Orangenschale sowie Kokosschaum. Einiges war der Rasselbande fremd, öfter fiel indes der Satz: „Das macht meine Mama auch so.“ Schritt für Schritt ging es vorwärts, fast immer durften die Kinder ans Werk. Nach einer Stunde zeigten sich rote Backen im Gesicht, derart spannend fand mancher Knirps die Kochaktion. Lucian und Tom ließen sich keinen Handgriff entgehen. Die Muskatnuss, die den Gnocchi-Teig verfeinerte, kenne er von seinem Opa, strahlte Luka. Julian kämpfte beim Zwiebelschneiden mit Tränenreiz, während sich Mia (vier Jahre), die Kleinste der Runde, die Zwiebelwürfel schmecken ließ. Beim Soße-Probieren hatte der Schulanwärter wieder Oberwasser, meinte clever: „Theoretisch schmeckts.“ Die Erwachsenen lachten, und Grether tat Salz als Schlussakt hinzu, damit es auch praktisch schmeckt.

Kniffe gab es reichlich vom Juniorchef, Kräuter mit kräftigen Stielen wie Thymian und Rosmarin empfehlen sich als Sträußchen, damit sie Geschmack abgeben und später rausgefischt werden können. Knoblauch und Zwiebeln dürfen durchaus maschinell zerkleinert werden, hieß es, da sich die gefürchteten Bitterstoffe erst nach Tagen einstellen.

Anfassen, mitmachen und kosten, lautete die erfahrungsreiche Devise in einer echten Großküche. Da musste öfter der Hocker her, damit der Gästeschar der Blick in Pfannen und Töpfe oder in die Schüssel der Rührmaschine gewährt war. Wie im Flug verging der Kurs mit Zutaten rühren, Teig kneten (und naschen), Gnocchi formen und Resultate bestaunen. Sanja, die bei der Kräutervorstellung gut zugehört hatte, wusste Bescheid, denn kindgerechte Fragestellungen gehörten zum Programm. Was niemand kannte, war ein eigens fabriziertes Spezialbrettchen, um die italienische Nudelart fachgerecht herzustellen.

Zur Halbzeit beförderte Grether einen goldbraunen Kuchen aus dem Ofen, der Duft verströmte und mit Schaum aus Koskosmilch als Zugabe gekrönt wurde. Das Olivenöl mache die Konsistenz des Biskuits weicher, verriet der Juniorchef. „Sehr gut“, lobte die aufgeweckte Mia, bevor es für alle zur großen Verköstigung als krönenden Abschluss ging.