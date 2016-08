Nachrichten-Ticker

00:04 Weitere Trauerfeier nach Erdbeben in Italien von Streit überschattet

Rom - Überschattet von einem Streit um den Austragungsort ist heute eine weitere Trauerfeier für die Erdbebenopfer in Italien geplant. An der Zeremonie in der zerstörten Kleinstadt Amatrice soll auch Ministerpräsident Matteo Renzi teilnehmen. Bei dem Erdbeben kamen mindestens 290 Menschen ums Leben, fast 230 davon in Amatrice. Angehörige und Einwohner des Ortes hatten protestiert, weil das Begräbnis in die Provinzhauptstadt Rieti verlegt worden war. Dorthin waren auch schon Dutzende Leichen transportiert worden. Nach dem Protest wurde die Trauerfeier nach Amatrice zurückverlegt.

00:04 Medien: EU-Kommission will Apples Steuerdeals in Irland ablehnen

Brüssel - Die EU-Kommission will die Steuerkonditionen für Apple in Irland für unzulässige Beihilfen erklären. Das berichteten der irische Sender RTE, der Finanzdienst Bloomberg und die "Financial Times". Die Entscheidung könne bereits heute bekanntgegeben werden. Für Apple könnte die Aufforderung zur Folge haben, potenziell Milliarden an Steuern an Irland nachzuzahlen. Die EU-Kommission erklärte bereits im Zuge ihrer Ermittlungen, Apple habe nach ihrer Einschätzung günstigere Steuer-Konditionen bekommen, um den Konzern für die Ansiedlung in Irland mit der Schaffung von Jobs zu gewinnen.

22:50 Hollywood-Komiker Gene Wilder gestorben

Los Angeles - Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Gene Wilder ist tot. Nach Angaben seiner Familie starb er in seinem Haus im US-Bundesstaat Connecticut. Laut der Mitteilung, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorlag, starb Wilder an den Folgen einer Alzheimererkrankung. Er wurde demnach 83 Jahre alt - anderen Quellen zufolge war er erst 81. In den 1970er und 1980er Jahren zählte Wilder zu Hollywoods bekanntesten Komikern. Mit skurrilen Komödien wie "Frankenstein Junior" und "Die Glücksjäger" sowie als Willy Wonka in "Charlie und die Schokoladenfabrik" brachte er Millionen zum Lachen.

22:47 Verunsicherung wegen US-Geldpolitik lässt nach

New York - Am US-Aktienmarkt hat sich die Angst vor einer zeitnahen Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed ein Stück weit gelegt. Für bessere Laune sorgten zudem Daten zu den US-Konsumausgaben, die im Juli wie erwartet gestiegen waren. Der Dow Jones Industrial schloss 0,58 Prozent höher bei 18 502,99 Punkten. Der Eurokurs machte einen Teil seiner Verluste wett. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1187 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1170 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8953 Euro.