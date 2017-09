Kleines Wiesental Die Argumente liegen auf dem Tisch

Nachdem Gemeindeverwaltung und Bürgerinitiative in den vergangenen Monaten Argumente für und wider den Bau eines zentralen Kindergartens vorgebracht haben, entscheiden morgen die Bürger.

Kleines Wiesental (ilz). Am Sonntag, 24. September, sind insgesamt 2394 wahlberechtigte Bürger im Kleinen Wiesental dazu aufgerufen, über die Frage „Sind Sie dafür, dass die bisherigen Kindergarten-Standorte Neuenweg, Wies und Wieslet in den derzeitigen Altersstufen (ab zwei beziehungsweise zweieinhalb Jahren) erhalten bleiben?“ zu entscheiden.

Sowohl die Gemeindeverwaltung als auch die Bürgerinitiative (BI) haben diesbezüglich ihre Argumente für beziehungsweise gegen die Kindergartenzentralisierung in den letzten Wochen und Monaten vorgebracht.

Sollten sich die Bürger mehrheitlich für die Zentralisierung aussprechen, würde das bedeuten, dass die vorhandenen Einrichtungen in Neunenweg, Wieslet und Wies geschlossen würden. Was für die Gemeindeverwaltung eine logische Konsequenz des Zusammenwachsens der Einheitsgemeinde ist, bedeutet in den Augen der BI eine unnötige Zerstörung funktionierender Strukturen in den Dörfern.

Beide Seiten gehen bei ihrer Argumentation auf die Themen Betreuungsangebot, Gemeindeleben und Finanzen ein.

Aus Sicht der Gemeinde ließe sich die Qualität der Kinderbetreuung durch einen zentralen Kindergartenstandort in Tegernau verbessern. Es können altersgerechte Gruppen gebildet werden und längere Öffnungszeiten seien denkbar. Den Eltern stünden zudem verschiedene Betreuungszeiten zur Wahl. Auch die Einrichtung einer Kinderkrippe in Wieslet sei möglich, sollte es zur Zentralisierung kommen.

Die BI sieht dagegen im Hinblick auf das Betreuungsangebot keinen Handlungsbedarf, da alle drei Kindergärten gut ausgelastet seien, die Eltern also das bestehende Betreuungsangebot in ihrem Teilort bereits wahrnehmen. Sorgen macht der BI, dass das Leben in den betroffenen Ortsteilen unter der Zentralisierung leiden könnte.

Die in den Ortsteilen bestehenden Kindergärten sieht die BI als eine Bereicherung für das Zusammenleben in den Dörfern. Mit der Schließung der Kindergärten würde den Ortsteilen ein Stück Leben entzogen. Zudem könne man durch die Erhaltung der drei Standorte eher für den Zuzug junger Familien ins Tal sorgen.

Genau das sieht die Gemeindeverwaltung anders. Aus ihrer Sicht lassen sich junge Familien gerade durch ein möglichst flexibles Modell der Kinderbetreuung aufs Land locken, wie es durch den zentralen Standort gewährleistet werden könne. Zudem fördere eine Kindergartenzentralisierung das Zusammenwachsen der Einheitsgemeinde.

Große Differenzen zwischen Verwaltung und Bürgerinitiative gibt es hinsichtlich der Kostenfrage.

Die BI hatte bei ihrer Ermittlung der Kostenentwicklung den Bau einer Kinderkrippe für den Fall einer weiterhin dezentralen Lösung der Kinderbetreuung nicht mit eingerechnet, da der Bau nach Aussagen der Verwaltung in diesem Fall nicht möglich sei.

Die Verwaltung bezog den Bau der Krippe in die Berechnungen beider möglicher Ausgänge des Bürgerentscheids mit ein, da der Gemeinderatsbeschluss zum Bau der Krippe unabhängig vom Ausgang des Bürgerentscheids Bestand habe.

Durch das unterschiedliche Vorgehen bei der Berechnung kommt die BI auf eine Kostensteigerung im Falle einer Zentralisierung von 17 Prozent, während die Verwaltung mit einer Kostenersparnis von 10 Prozent rechnet, sollten sich die Bürger für den zentralen Standort in Tegernau aussprechen.