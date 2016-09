Ein Fest für die Sinne war das Diner en blanc, das erstmals vor dem Kulturhaus in Ried (Gemeinde Kleines Wiesental) ausgerichtet wurde. Das Picknick in Weiß, das man bisher nur von Großstädten kennt, hatte im Bergdorf eine erfolgreiche Premiere. Die Leichtigkeit der Farbe Weiß am lauen Sommerabend sowie die kulinarischen Picknick-Gedecke im wunderschönen grünen Umfeld trugen zur ganz besonderen Stimmung bei. Die Organisatorinnen Agnes Liebl, Sigrid Fricker und Monika Vollmer dankten Brigitte und Volker Schneider, die ihren so passenden, mit Rosen umrankten Garten zur Verfügung gestellt hatten. Zusammen mit den ausgeliehenen weißen Stühlen und der geschmackvollen Dekoration ergab sich ein einzigartiges Ambiente, das die rund 30 Teilnehmer mit Leben füllten.

Foto: Sonja Eiche