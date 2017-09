Kleines Wiesental E-Bikerin stürzt beim Bremsen

16:46 Hurrikan "Irma" verursacht erste Schäden in der Karibik

San Juan - Hurrikan "Irma" tobt in der Karibik. Die Ausmaße und Auswirkungen des stärksten bisher über dem Atlantik gemessenen Hurrikans sind noch unklar. Inzwischen zog der Wirbelsturm zunächst über die Kleinen Antillen und brachte starken Regen und Wind. Über Todesopfer war zunächst nichts bekannt. In den kommenden Tagen sind wahrscheinlich Millionen Menschen von dem Sturm betroffen.

16:44 Zeman kritisiert EuGH-Urteil zur Flüchtlingsquoten

15:45 Zwei Festnahmen bei Antiterror-Einsatz bei Paris

15:44 Deutsche Basketballer verpassen Gruppensieg

Tel Aviv - Die deutschen Basketballer um Dennis Schröder haben zum Abschluss der Vorrunde die zweite Niederlage kassiert und vor dem Achtelfinale den Gruppensieg verpasst. Das Team von Bundestrainer Chris Fleming verlor in Tel Aviv mit 72:89 gegen Medaillenkandidat Litauen. In der Runde der besten 16 Teams trifft das deutsche Team am Samstag in Istanbul nun auf Frankreich.