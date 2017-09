Kleines Wiesental Ein Flugblatt sorgt für Wirbel

In den vergangenen Tagen wurde in den Ortsteilen des Kleinen Wiesentals ein Flugblatt verteilt, auf dem für einen Entscheid zugunsten des Erhalts der bestehenden Kindergärten in Wieslet, Wies und Neuenweg und gegen einen zentralen Kindergarten mit Krippe geworben wird.

Kleines Wiesental (hf). Bürgermeister Gerd Schönbett hatte in einer E-Mail an die Ortschaftsräte die Erwartung geäußert, der Ortschaftsrat Wies möge sich in einigen Punkten von diesem Flugblatt distanzieren. Das Flugblatt ohne Angabe eines Absenders oder Verfassers müsse wohl aus Wies stammen, da es von einem Wieser Bürger verteilt worden sei. Der Bürgermeister gab an, dass er dieses Flugblatt als kontraproduktiv einschätze, sowohl in der Frage der Zentralisierung wie auch im Hinblick auf künftige „Prestigeobjekte“. Zu diesen Punkten erwartete der Bürgermeister eine Distanzierung des Ortschaftsrates. Außerdem prüfe die Verwaltung rechtliche Schritte gegen den Autor beziehungsweise die Autoren wegen nachweislicher Falschaussagen.

In der Ortschaftsratssitzung am Dienstag in Wies war Remko Brouwer, Sprecher der Bürgerinitiative für den Erhalt der bestehenden Kindergärten, anwesend und wollte sich zu der Frage erklären. Das Fehlen eines Absenders oder einer entsprechenden Angabe sei sein Fehler, für den er sich entschuldige. Wegen des hohen Zeitdrucks – der Bürgerentscheid findet am kommenden Sonntag statt – habe er diese Angabe schlicht vergessen. Zu den „Falschaussagen“ erklärte Brouwer, die Aussage, bei einer Zentralisierung stiegen die Betriebskosten um fast 20 Prozent, habe er aus einer Mitteilung des Bürgermeisters vom Mai dieses Jahres abgeleitet. Dort sei zu lesen gewesen, dass die Zahl der erforderlichen Arbeitsplätze bei einem zentralen Kindergarten von derzeit 9,2 Kräften auf neu 10,4 bis 10,8 Plätze steigen werde. Das entspräche einem Anstieg von etwa 17 Prozent, den er in dem Flugblatt auf „fast 20 Prozent“ gerundet habe.

Der Rechnung der Bürgerinitiative widersprach Schönbett im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Bürgerinitiative habe bei ihrer Berechnung die Kinderkrippe, deren Errichtung vom Gemeinderat bereits beschlossen worden sei, ignoriert. Unabhängig vom Ausgang des Bürgerentscheids bestehe der Gemeinderatsbeschluss zur Einrichtung der Kinderkrippe aber weiterhin, müsse mithin also auch in der Finanzplanung berücksichtigt werden, so der Bürgermeister. Rechne man beide Szenarien unter Einbeziehung der Krippe durch, bleibe es dabei, dass es im Falle einer Zentralisierung eine Reduzierung der Betriebskosten um zehn Prozent gäbe.

Brouwer erklärte, man habe deshalb nicht mit der Kinderkrippe gerechnet, weil die Verwaltung selbst betont habe, dass man diese nicht verwirklichen könne, sollten sich die Bürger gegen die Zentralisierung aussprechen.

Über die Frage der „Distanzierung“ entspann sich im Ortschaftsrat eine heftige Debatte. Patricia Fromm lehnte eine Distanzierung ab. Der Ortschaftsrat habe sich früher im Jahr eindeutig für den Erhalt des Kindergartens in Wies ausgesprochen. Für eine Distanzierung gebe es keinen Anlass. Zwar enthalte das Flugblatt undiplomatische Formulierungen, aber das müsse im Sinne der Meinungsfreiheit nachgesehen werden, so die Ortschaftsrätin.

Ortsvorsteher Rolf Vollmer sprach sich für eine „formale“ Antwort aus. Das Flugblatt sei nicht vom Ortschaftsrat verfasst worden, mithin habe er mit dem Flugblatt nichts zu tun, also gebe es auch keinen Grund sich zu distanzieren. Einzig Heiner Brunner konnte der Einschätzung, das Flugblatt wirke „kontraproduktiv“ etwas abgewinnen. Die Aussage, alle Kinder zusammen müssten jährlich mehr als 100 000 Kilometer Fahrweg auf sich nehmen, wirke plakativ und sei nicht nachzuweisen, so Heiner Brunner.

Abschließend sprachen sich die Ortschaftsräte für die Formulierung von Rolf Vollmer aus.