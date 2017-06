Kleines Wiesental Ein Märchen hoch zu Ross

Kleines Wiesental-Neuenweg (jab). Magische Momente versprechen die jungen Reiter der Neuenweger Reitschule „Hope Farm“ ihren Besuchern bei einer Ponymärchenshow am Sonntag, 18. Juni. Unterm Titel „Das goldene Einhorn“ bringen 15 Kinder und Jugendliche zusammen mit ihren Vierbeinern und unter Ägide der Reitlehrerinnen Sarah Göller und Fabienne Sala ein fantasievolles Märchen zur Aufführung, in dem Elfenkinder, Einhörner und Hexen ihren großen Auftritt haben und den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse ausfechten. Die Proben laufen auf Hochtouren.

„Super gemacht,“, lobt Reitlehrerin Sarah Göhler die 16-jährige Saskia. In einer eindrücklichen Szene hat diese zusammen mit dem Hengst Tom alias Einhorn „Kaleeshe“ soeben die vorsichtige Annäherung zwischen scheuem Vierbeiner und zweibeinigem (Elfen)wesen dargestellt, an deren Ende sich beide als kraftvoll galoppierende Einheit aus Mensch und Tier präsentieren.

Als nächstes ist die achtjährige Hannah aus Stockmatt an der Reihe: Als zierliches „Elfenkind“ führt sie auf dem Rücken von Pony Arya mit spielerischer Leichtigkeit einige Kunststücke bis hin zum freihändigen Reiten im Stand vor.

Schnitt, und Auf(t)ritt von vier Kämpfern, die sich – wiederum auf dem Pferderücken natürlich – zu dräuender Musik in einen fein choreografierten Kampf stürzen und die Klingen kreuzen. Im Wechsel aus träumerisch-verspielten und kraftvollen Szene geht es weiter bis zum – so viel sei verraten – herzigen Happy End.

Was in diesem fortgeschrittenen Stadium der Proben so einfach und spielerisch daherkommt, fordert von den jungen Reitern fortgeschrittene Reitkunst in ganz unterschiedlichen Disziplinen. Voltigieren, das Kreuzen und Tänzeln der Pferde im Quartett und das einhändige Galoppieren beim „Schwertkampf“ fordern absolute Sicherheit auf dem Pferderücken.

„Für die Eltern der Kinder haben wir schon öfter solche Aufführungen einstudiert; nun wollten wir einmal etwas für die breitere Öffentlichkeit machen“, erzählt Sarah Göhler zum Hintergrund der Geschehnisse auf dem Reitplatz. Gemeinsam mit Fabienne Sala hat sie im Sägemättle zwischen Neuenweg und Bürchau vor etwa vier Jahren die „Hope Farm“ eröffnet; zuvor waren die beiden mit ihrer Reitschule in der Schweiz aktiv. Auf dem Reiterhof wird ein enges Miteinander gepflegt: Die Kinder verbringen nicht nur einzelne Reitstunden hier oben, sondern ganze Nachmittage oder auch mal die Ferien; eine enge Beziehung zwischen Mensch und Tier sowie zwischen den Jugendlichen und den Hofbesitzerinnen ist da selbstverständlich. Und so ist das Märchenprojekt für die Jugendlichen und ihre Anleiterinnen vor allem ein großes Gemeinschaftserlebnis. Seit einem halben Jahr sind sie mit den Vorbereitungen beschäftigt. Zunächst übten die Schüler ihre Auftritte für sich, seit einiger Zeit nun fügen sich die Szenen bei den Proben zusammen, so dass auch die größeren Erzähl- und Spannungsbögen sichtbar werden. Ganz intensiv wird es schließlich am Aufführungswochenende: Samstags Generalprobe, alle zusammen übernachten im Gemeinschaftslager der „Hope Farm“, und schließlich am Sonntag die Aufführung: „Das wird ein tolles Erlebnis für alle“, ist sich Fabienne Sala sicher.

Bis dahin werden natürlich auch Kostüme und Masken fertig sein, die die jungen Reiter (und ihre Tiere) in märchenhafte Elfen-, Einhorn- und Hexenfiguren verwandeln werden. Zudem wird sich der Reitplatz mit Nebelmaschine, passender Musik und Requisiten in eine geheimnisvoll-magische Zauberwelt verwandeln. „Auch für die Zuschauer wird das eindrücklich“, verspricht Sarah Göhler.

Rings um die Aufführung wird für die Besucher der „Hope Farm“ an diesem Tag einiges zu erleben sein. So gibt es beispielsweise nach der Aufführung Ponyreiten und die Gelegenheit zum Erinnerungsfoto mit einem Einhorn.