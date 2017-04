Kleines Wiesental Ein Stern, der deinen Namen trägt

Von Ulrike Oßwald

Den Zuhörern des Liederabends unter dem Motto „Songs about Love“ wurde am Samstag ein unterhaltsames Programm geboten. Der Gesangverein „Harmonie“ Wies hatte dazu ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.

Kleines Wiesental-Wies. Der Vorsitzende Helmut Grether begrüßte die Gäste und kündigte die ersten drei Lieder des Gastgebers, der unter der Leitung von Claudia Götting steht, an.

Musikalisch wurden die Gäste sehr flott mit „Im Wagen vor mir fährt ein schönes Mädchen“ begrüßt, wobei der gemischte Chor gleich alle Register zog. Das Lied „Ein schöner Traum“ stammt aus der Feder von Dieter Bohlen. Hier begleitete Jasmin Müller den Verein am Klavier. Bei „Rote Lippen soll man küssen“ wurde der Chor bereits durch verhaltenes Klatschen unterstützt.

Den zweiten Programmpunkt gestalteten der Männergesangverein „Eintracht“ Öflingen und „Frohsinn“ Wallbach mit „Schwarzwald-Wanderlied“, „Endlos sind jene Meere“ und „Santiano“. Die 18 Männer unter Leitung von Martin Setz hätten wegen der Erkrankung fast aller Tenöre beinahe abgesagt.

Der gemischte Chor Schweighof, angereist mit zwölf Frauen und drei Männern, steht seit einem halben Jahr unter der Leitung von Natalja Hof und glänzte mit einer sehr deutlich Aussprache. Die ersten Liedbeiträge waren „Musik ist unser Leben“, „Carpe Diem“ und „Schatz, i trau dir net“.

Modern wurde es beim wohl besten Auftritt des Abends: Katharina Schlossar begeisterte die Gäste mit „When I was your man“ von Bruno Mars, „Hold me now“ von Jonnie Logan und „Ich will immer wieder“ von Helene Fischer. Da sich Katharina Schlossar mit ihrer Gitarre alleine vorkam, hatte sie weitere Lieder zusammen mit Tobias Giesin und Jonas Schwald einstudiert. Dabei kam „Heimat“ von Johannes Oerding am besten an. Die geforderte Zugabe war „The Rose“. Doch damit wurde Katharina Schlossar noch nicht von der Bühne gelassen. Alleine sang sie „Sag ja“ von „Silbermond“.

In der darauffolgenden Pause wurden Lose verkauft und die Antworten auf die Schätzfrage „Wie viele (Deko)Herzen befinden sich im Raum?“ eingesammelt.

Den zweiten Konzertblock eröffnete der gemischte Chor Schweighof mit „Bona bona Sierra“ mit der Dirigentin am Klavier. Es folgten „Spiel Balalajka“ und „Möge die Straße“. Da die Zuhörer mehr hören wollten, wiederholte der Chor eine Strophe von „Möge die Straße“.

Der Männergesangverein „Eintracht“ Öflingen und „Frohsinn“ Wallbach eröffnete seinen zweiten Auftritt mit „Sierra Madre“, bei dem das Publikum kräftig mitsang. Auch bei „Die kleine Kneipe“ und „Rot sind die Rosen“ wurde mitgesungen und kräftig geschunkelt. Die geforderte Zugabe wurde mit „Daheim im Badner Ländle, daheim“ gewährt.

Den musikalischen Schluss gestaltete der Gesangverein „Harmonie“ Wies, der sich an diesem Abend als der modernste und sicherste präsentierte. Von Claudia Götting am Klavier begleitet, intonierte der Chor „Aber dich gibts nur einmal für mich“. Das Lied „Schau was Liebe ändern kann“ ist bekannt aus dem Musical „Aspects of Love“ von Andrew Lloyd Webber. Beim abschließenden „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ schwenkte Rosmarie Schmidt einen Stern mit dem Namen des Vorsitzenden. Natürlich kam auch der Gesangverein aus Wies nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Mit dem Lied „Applaus, App­laus“ der Sportfreunde Stiller, begleitet von Claudia Götting am Klavier, Jasmin Müller an der Gitarre und Tobias Giesin am Cajon, setzte der Verein ein i-Tüpfelchen auf den Abend. Sabine Sculatti hatte mit Tobias Giesin, Cornelia Meier, Jonas Schwald , Günter Giesin und Heidi Schwald den Sketch „Herzblatt“ einstudiert, der alle Lachmuskeln beanspruchte.