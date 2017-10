Kleines Wiesental Ein Tag mit Rindern, Pferden und Hunden

22:18 Union vertagt nach Flüchtlingskompromiss weitere Beratungen

Berlin - CDU und CSU haben weitere Beratungen über eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen nach ihrer Einigung über eine Flüchtlings-Obergrenze vertagt. Das teilte ein Parteisprecher am späten Abend mit, ohne zunächst einen Termin für ein weiteres Treffen zu nennen.

22:05 Kreise: CDU und CSU einigen sich auf Obergrenze

21:34 Kreise: CDU und CSU erzielen Einigung über Zuwanderung

20:46 Auto rast in Toilettenwagen - Fahrer stirbt

Korbach - Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Mittelaltermarkt im hessischen Korbach mit seinem Fahrzeug ungebremst in einen Toilettenwagen gerast. Der Mann sei gestorben, teilten Polizei und Feuerwehr am Abend mit. Er habe vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Laut Feuerwehr erlitt zudem ein 60 Jahre alter Mann schwere Verletzungen. Er saß zum Unfallzeitpunkt auf der Toilette. Eine 23 Jahre alte Frau, die den Wagen reinigte, habe Verletzungen am Bein erlitten.