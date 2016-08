Kleines Wiesental-Raich (es). Eine Abordnung von Engagierten rund ums Brauchtumsfest Raich traf sich vor der neu aufgebauten historischen Feilenhauerei – der größten Neuerung am Fest, bei der das Hauen der Feilen mit Maschinen und das Hauen der Raspeln von Hand vorgeführt wird. Jeder der Engagierten (auf dem Foto zum Text abgebildet) steht für eine spezielle Aktivität am Brauchtumsfest: So fungieren zum Beispiel die Herren in den schwarzen Schürzen als Feilenhauer beziehungsweise Schmied, die Herren mit dem Dreschflegel stehen für das traditionelle „Pfegeldreschen“. Die Damen mit Blumen und Kaffeekanne stehen für Dekoration und Kaffeestube, die jungen Damen für Hilfe hier und dort. Der Herr mit der Rohrzange ist der dorfeigene Installateur, der mit dem Fleischwolf der Wurstmacher, der mit der Korbflasche der Schnapsbrenner und der mit dem Hobel der Schreiner. Der Herr mit den Lichtspänen erklärt am Fest die alte Beleuchtung und vieles mehr, der mit dem Mikrofon ist für die Beschallung zuständig. Die Dame mit dem Ordner erledigt schriftliche Aufgaben, die mit dem Butterfass stellt am Fest Butter her, der mit dem Lenkrad führt den alten Lanz-Bulldog vor. Die Damen in Weiß stehen für gesellschaftliche Anlässe im Kulturhaus Ried (ebenfalls Teil des Brauchtumsvereins), unter anderem für das „Diner en blanc“ am 28. August. Mit im Boot und Mitorganisator ist der Ortschaftsrat Raich, der Männergesangverein Ried, die Feuerwehr-Abteilung Raich und die Weide- und Forstgemeinschaft Raich. Insgesamt engagieren sich etwa 150 Helfer ehrenamtlich am Fest und in der Feilenhauerei.