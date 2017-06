Kleines Wiesental Entscheidung im Sieben-Meter-Schießen

Einmal mehr nahm das Grümpelturnier, das der TuS Kleines Wiesental und sein Förderverein jährlich veranstalten, einen stimmigen Verlauf. Viele Tore, viele spannende Spiele sowie sehr viele Zuschauer waren die Gründe für die zufriedene Bilanz der Veranstalter.

Kleines Wiesental-Tegernau (os). Gespielt wurde seit Pfingstmontag auf dem Kunstrasenplatz des TuS Kleines Wiesental in Tegernau. Der Kunstrasenplatz gab den idealen Untergrund ab für das Grümpelturnier sowie die internationalen Wiesentalmeisterschaften (wir berichteten) und das Alt-Herren-Turnier am Freitag. Dabei ging der Sieg an den FC Zell vor dem SV Schopfheim und dem FV Fahrnau.

Lob gab es bei der Siegerehrung auch für den erfahrenen Turnierchef Harald Georg, der von Rolf Rösch und der Schiedsrichter-Crew Tobias und Mike Weißenberger, Stefan Volz, Holger Pfeifer, Nikolai Schwald und Moritz Deiß unterstützt wurde.

Beim 42. Grümpelturnier gab es zuerst Vorrundenspiele sowohl bei den 17 Herren- wie auch bei den fünf Damen-Teams. Bei den Herren erreichten zehn Teams die Zwischenrunde und von dort wiederum erreichten die besten vier die Endrunde. Diese wurde im so genannten K.o.-System – der Verlierer einer Partie scheidet aus - ausgetragen. Dabei konnten sich im ersten Halbfinale die Sieger der letzten drei Grümpelturniere, die WKG Weitenau-Wieslet gegen die Sportfreunde Gresgen erst im Sieben-Meter-Schießen durchsetzen und fürs Finale qualifizieren. Dieses erreichte auch die Tegernauer Mannschaft Ex-Hartplatzkicker , die mit 1:0 gegen den FC Hangover siegte. So ergab sich eine Neuauflage der Finalspiele der beiden Vorjahre. Dieses Mal allerdings hatten die Ex-Hartplatzkicker, das bessere Ende für sich. Allerdings benötigten sie zur Pokalverteidigung auch ein Quäntchen Glück: Im Sieben-Meter-Schießen siegten die Ex- Hartplatzkicker gegen die Ringer schließlich mit 5:3-Toren. Hinter den entthronten Pokalverteidigern wurden die Sportfreunde Gresgen Dritter.

Bei den Damen setzte sich im Finale die Mannschaft „Knapp d` näbe...“ aus Tegernau (die den Hattrick schaffte) klar mit 3:0 durch gegen „Hengschis Mädels“ aus Hengschenberg und den „Zicken Wings“ Raich/Bürchau. Bei der Siegerehrung erhielten alle Mannschaften, die die Zwischenrunde erreichten, nahrhafte Preise. Nach der Siegerehrung lockten Tombola, Barbetrieb und Musik mit einem DJ.