Kleines Wiesental Fasnachtsclique Geißberg-Deuffel

Fastnachtsclique „Geißberg Deuffel“ Wies

Vorsitzende: Katharina Schanz

Mitgliederzahl: 13 aktive Mitglieder, 13 passive Mitglieder

Gegründet 2012

Mehr als die Hälfte der Mitglieder rekrutiert sich aus Rümmingen, Steinen, Sallneck, Hausen und Wiechs

Kontakt: E-mail: geissberg.deuffel@web.de oder über Facebook.

Kleines Wiesental-Wies (ros). Vor vollem Haus konnte Vorsitzende Katharina Schanz nach der Begrüßung das vergangene Jahr der Geißberg-Deuffel noch einmal Revue passieren lassen, ergänzt durch den Bericht des Schriftführers Tobias Görres.

Rückblick

Natürlich nahmen die fastnächtlichen Aktivitäten breiten Raum ein. Das Mitwirken an Umzügen, Tanzveranstaltungen und Maskenbällen in der gesamten Region waren zu verzeichnen. Vielfältig und abwechslungsreich präsentierten sich aber auch die verschiedenen Aktivitäten außerhalb der Fasnachtsperiode. Die Bewirtung beim Naturparkmarkt, Planung und Organisation einer Halloweenparty in Kooperation mit dem Gesangverein Wies und als Höhepunkt schließlich der gemeinsame zweitägige Ausflug zum Cannstatter Wasen, der auch zum Ende der Generalversammlung in vielen Anekdoten nochmals auflebte.

Schatzmeisterin Lisa Gisin beleuchtete anschließend die finanzielle Situation des Vereins und zog eine positive Bilanz. Die einwandfreie Kassenführung wurde ihr von den Kassenprüferinnen Carina Schwald und Lisa Seider bestätigt.

Wahlen

Helmut Grether, Vorsitzender des Gesangvereins Wies, leitete die Entlastung des Vorstands und die anschließenden Neuwahlen, bei denen fast alle Kandidaten einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. Einzig Lisa Gisin gab das Amt aus eigenem Willen nach fünfjähriger Tätigkeit an Christina Brunner ab.

„Geißberg-Deuffel-Pott“

Dank und Lob für die effektive Zusammenarbeit mit dem Gesangverein übermittelte Helmut Grether. Er richtete anschließend den Blick auf künftige Projekte, bevor die bereits erwähnten Anekdoten vom Ausflug zum Cannstatter Wasen erneut lebhafte Erinnerungen weckten, ebenso wie die unfreiwillige Rutschpartie anlässlich einer Fahrtunterbrechung im Feldberggebiet, die gar die Verleihung des „Geißberg-Deuffel-Potts 2017“ für die originellste Begebenheit nach sich zog.