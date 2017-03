Kleines Wiesental Feilenhauerei und französisches Dîner

Der Brauchtumsverein im Kleinen Wiesental–Raich hielt am vergangenen Samstag seine Hauptversammlung ab.

Kleines Wiesental (hf). Bürgermeister Gerd Schönbett bedankte sich in seinem Grußwort beim Verein. „Es ist ganz außerordentlich, was ihr in den zweieinhalb Jahren des Vereins alles geleistet habt“, erklärte der Bürgermeister. Und Ortsvorsteherin Sigrid Fricker ergänzte: „Ihr habt einen wertvollen Beitrag geleistet, dass das Kleine Wiesental mehr und mehr zusammenwächst.“

Rückblick

In ihrem Bericht gab Schriftführerin Uschi Kapitein einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Im ersten Quartal 2016 wurde mit dem Anbau für die Feilenhauerei begonnen. In der Hauptversammlung vom Februar 2016 entschied der Verein, die AG Kulturhaus in den Brauchtumsverein einzugliedern.

Im Herbst konnte die feierliche Einweihung der Feilenhauerei gefeiert werden, an der auch Landrätin Marion Dammann teilnahm. Seit dem Frühjahr hat das Kulturhaus seine Veranstaltungen aufgenommen. Verschiedene Kurse zum Spinnen, Korbflechten und Seifensieden wurden angeboten. Im August lockte das von Agnes Liebl und dem Ortschaftsrat Raich organisierte „Dîner en blanc“ zahlreiche Gäste in den Schneider-Garten nach Ried.

Das Brauchtumsfest im September war zwar nicht vom Wetter begünstigt, wie die Schriftführerin berichtete, trotzdem erfreuten sich die Vorführungen wieder eines großen Besucherandrangs.

Bürgermeister Gerd Schönbett hatte den Brauchtumsverein für seine vielfältigen Aktivitäten für eine Würdigung beim „Tag des Bürgerengagements“ vorgeschlagen. Die Feier mit der Würdigung durch die Landrätin wurde im Dezember im Landratsamt Lörrach durchgeführt. Kassiererin Irene Neumaier legte den Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Jahr mit einem positiven Ergebnis vor.

Wahlen

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Vorsitzender Harald Georg, Rechnerin Irene Neumaier und die Beisitzer Jörg Dörflinger, Günther Andris und Reinhard Roser wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Feilenhauerei

Wolf-Dieter Hänßler berichtete, dass die Feilenhauerei nach einigen Reparaturen wieder voll in Betrieb ist und regelmäßig Führungen angeboten werden können. Er bat die Mitglieder darum, für ein aktives Engagement in der Feilenhauerei gerade bei Jüngeren Werbung zu machen, damit der Betrieb auch für die Zukunft aufrecht erhalten werden kann. Adelbert Bienoth ergänzte, dass bei Führungen künftig auch ein Vesper angeboten werden soll und bat um freiwillige Helfer für ein solches Angebot.