Kleines Wiesental Gäste fühlten sich wohl in der Pension Erika

Kleines Wiesental-Neuenweg (os). Ihren 90sten Geburtstag feiert am heutigen Samstag Erika Mogel.

Geboren wurde die Jubilarin am 2. September 1927 als Tochter der Schuhmacherfamilie Genshirt in Langenau. Nach Ende der Schulzeit erlernte die Jubilarin das Schneiderhandwerk. An der Nähschule Schopfheim lernte sie den aus Neustadt stammenden Otto Mogel kennen. 1948 wurde geheiratet. Zunächst wohnte das junge Ehepaar bei den Eltern in Langenau. Als der Ehemann als Postautofahrer die Strecke von Schopfheim nach Neuenweg zugeteilt bekam, zogen die Mogels 1953 nach Neuenweg. Zehn Jahre lang lebte die Familie, zu der zwischenzeitlich zwei Söhne gehörten, zur Miete in einer kleinen Wohnung.

Erika Mogel hatte ab 1960 Arbeit bei einem Textilunternehmen in Tegernau gefunden, und als man sich zum Bau eines eigenen Hauses in Neuenweg entschloss, wurde sie zusätzlich Pensionswirtin. „De Otti un ich hän denkt, ohni ä zweites Standbei chönne mir uns kei eigenes Huus leischte“, erzählt die rüstige Jubilarin zu den Gründen, warum im Eigenheim unweit des Neuenweger Rathauses Fremdenzimmer eingerichtet wurden. Im „Haus Erika“ war Erika Mogel nach dem Bezug 1965 mehr als 45 Jahre lang eine geschätzte Gastgeberin für unzählige Kurgäste, wie die Touristen im Tal früher genannt wurden. Bekannt war Erika Mogel für das Frühstück, das sie den Pensionsgästen anbot und aus frischen Produkten überwiegend aus eigener Herstellung bestand. Bei den Mogels fanden die Kurgäste auch rasch Familienanschluss, und so kamen viele Gäste jahrzehntelang ins „Haus Erika“.

Erika Mogel nahm ein Vierteljahrhundert lang die Doppelbelastung als Pensionswirtin und Arbeiterin in der Tegernauer Textilfabrik auf sich. Nachdem die Jubilarin 1985 nach 25 Jahren in den Vorruhestand ging, konnte sie sich ganz ihrer Pension widmen. Bis ins hohe Alter hinein und über den frühen Tod des Ehemanns im Jahr 1993 hinaus betrieb Erika Mogel das „Haus Erika“.

Als ihr vor einigen Jahren die Arbeit beim Frühstück­richten und Bettenmachen zu anstrengend wurde, habe sie aufgehört, erzählt die Jubilarin. Allerdings kommen immer mal wieder Stammgäste vorbei – sie übernachten eben ohne Frühstück.

Bis vor sechs Jahren war Erika Mogel auch im Tourismusverein Neuenweg im Vorstand tätig. Froh ist die Jubilarin darüber, dass sie sich nach wie vor selbst versorgen kann und von den Familien der beiden Söhne, die in Bürchau und Freiburg leben, und bei Bedarf auch von den Nachbarn in Neuenweg, unterstützt wird. Noch sehr rüstig, nimmt sie am Tagesgeschehen Anteil, vor allem dank der Lektüre des „Markgräfler Tagblatts“, das sie seit über 60 Jahren abonniert hat. Aber auch die Kontakte zu den Mitbürgern und zur Familie, zu der zwischenzeitlich auch vier Enkel und vier Urenkel gehören, halten sie fit, wie die Jubilarin mit einem Lächeln sagt.

Gefeiert wird der runde Geburtstag heute im Kreise der Familie und der Freunde in einer Gaststätte oberhalb von Neuenweg.