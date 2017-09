Kleines Wiesental Gas und Bremse verwechselt

Kleines Wiesental. Auf der Deponie Scheinberg in Wieslet wollten am Dienstagmittag zwei Männer ihre Grünabfälle abladen. Hierzu standen die Autos mit Anhänger nebeneinander, aber in entgegengesetzter Richtung geparkt.

Als ein 78 Jahre alter Mann rangieren wollte, um besser abladen zu können, verwechselt er laut Polizei das Gas- mit dem Bremspedal.

Er prallte mit seinem Pkw in den Anhänger des neben ihm stehenden Gespanns. Der Anhänger drehte sich dadurch und traf dabei den 53 Jahre alten Besitzer, der zwischen Auto und Anhänger stand. Der Mann zog sich eine Verletzung am Arm zu, die eine weitere Versorgung im Krankenhaus erforderlich machte. An den Autos und dem Anhänger entstand ein Schaden von insgesamt etwa 6000 Euro.