23:00 Tech-Indizes an der Wall Street klettern auf Rekordhochs

New York - An der Wall Street geht die Rekordjagd zumindest bei den Technologiewerten weiter. So erreichten der Nasdaq 100 und der Nasdaq Composite jeweils erneut Höchststände. Für den Dow Jones Industrial ging es um 0,38 Prozent auf 19 887 Punkte nach unten. Der Euro ging auf Erholungskurs und wurde zuletzt mit 1,0570 US-Dollar gehandelt.

22:43 Messi-Statue wird Opfer von Vandalismus

22:26 US-Spezialkräfte greifen IS-Mitglieder in Syrien an

Washington - Amerikanische Spezialkräfte haben im Osten Syriens Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat am Boden angegriffen. Die Operation habe sich gegen IS-Anführer gerichtet, sagte ein Pentagon-Sprecher. Der Angriff erfolgte demnach gestern in der Nähe der Stadt Deir ez-Zor. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor berichtet, dass bei dem Einsatz 25 IS-Kämpfer getötet wurden. Der Pentagon-Sprecher bezeichnete die Zahl als zu hoch, nannte aber keine weiteren Details.

21:53 Frau stirbt nach Messerstichen eines Rentners

Hebertsfelden - Ein 72-Jähriger hat im niederbayerischen Hebertsfelden eine 49-Jährige mit einem Messer niedergestochen und tödlich verletzt. Der Rentner habe die Frau am Mittag in der Ortsmitte der kleinen Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn angegriffen und unvermittelt auf die Frau eingeschlagen, teilten die Behörden mit. Anschließend habe der Mann mehrfach auf die Frau eingestochen, so dass diese noch am Tatort starb - Wiederbelebungsversuche eines herbeigerufenen Notarztes blieben vergeblich.