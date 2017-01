Kleines Wiesental (kn). Die günstige Schneelage machte es dem Ski-Club Malsburg-Marzell endlich möglich, die Loipen im Lipple-Kreuzweg-Gebiet vollständig zu spuren; ganz zur Freude der Wintersportler. Die ehrenamtlichen Helfer waren oft bis in die Nacht hinein im Einsatz, um das 55 Kilometer umfassende Loipennetz bis zum Nonnenmattweiher in einen guten Zustand zu bringen.

Bei der anhaltend kalten Witterung bleiben die Wintersportverhältnisse weiter sehr gut. In den Gipfellagen von Gleichen, Meierskopf und Köhlgarten beträgt die Schneehöhe derzeit nahezu einen halben Meter.

Gut gerüstet ist der Ski-Club für den erhofften großen Ansturm in den kommenden Tagen auch in seiner Ski-Hütte am Lipple, wo die Gäste am Wochenende bewirtet werden.

In Betrieb geht am Freitag, Samstag und Sonntag auch der Skilift am „Sonnenbuckel“ in Marzell. Aktuelle Auskünfte über den Zustand der Loipen sind unter Tel. 07626/7572 jederzeit abrufbar. Im Internet, unter www.lipple.de, hält der Skiclub zudem ständig aktuelle Informationen bereit.