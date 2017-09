Kleines Wiesental Geschichte einer Dorfwirtschaft

Damit Vergangenheit Zukunft hat – unter diesem Motto wurde 1985 die Deutsche Stiftung Denkmalschutz gegründet und 1993 der „Tag des offenen Denkmals“ erstmals bundesweit eröffnet.

Kleines Wiesental-Tegernau. Seitdem nutzten Jahr für Jahr europaweit rund 20 Millionen Menschen die Gelegenheit, mehr als 30 000 Kulturdenkmäler zu besichtigen. 2016 nahmen bundesweit über 2500 Städte und Gemeinde mit mehr als 8000 Kulturdenkmälern und rund vier Millionen Besuchern teil. In diesem Jahr steht der „Tag des offenen Denkmals“ unter dem Motto „Macht und Pracht“. Das Motto bezieht sich auf Denkmale, die weltliche und religiöse Machtverhältnisse abbilden.

Die Teilnehmerliste für den Kreis Lörrach listet neben dem Wirtshausmuseum „Krone“ im Kleinen Wiesental, dem Hirschenbrunnen sowie dem alten und neuen Rathaus in Lörrach, dem Altweiler Schlössli in Weil am Rhein und der Begräbniskapelle der Freiherren von Baden in Schliengen die Christuskirche in der Neumattstraße in Steinen und die katholische Kirche St. Maria in der Bernhardstraße in Höllstein auf.

Seit 1998 nimmt auch das Wirtshausmuseum „Krone“ in Tegernau am „Tag des offenen Denkmals“ teil, unter dem Motto „Ein Ort, an dem Kulturdenkmale verfallen, ist wie ein Mensch, der sein Gedächtnis verliert“. Und seit 1998 spielt schon traditionell der Musikverein Tegernau ein Frühschoppenkonzert zugunsten der Tegernauer „Krone“. Unter dem Vorsitzenden Stefan Adler und der musikalischen Leitung von Thomas Schmid werden die über 40 Musiker am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr eine bunte Mischung aus schmissigen Volksmusikklassikern, Blues, Jazz, Rock und Märschen als „Hommage an d’Luis“, der legendären und unvergessenen letzten „Kronen“-Wirtin, anbieten. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Es werden auch sachkundige Führungen angeboten, die die Geschichte dieser historischen Dorfwirtschaft aus dem Jahre 1735 aufzeigen. Es sind auch Fotoausstellungen zu besichtigen. Überhaupt ist die Tegernauer „Krone“ mit über 750 alten Bildern, Fotografien und Wandsprüchen zu einem „Haus voller Bilder, Geschichten und Geschichte“ geworden.