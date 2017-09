Kleines Wiesental Gottesdienst, Country-Musik und Ponyreiten

Seit mehreren Jahren besucht die evangelische Kirchengemeinde Oberes Kleines Wiesental zum Erntedankfest die Dörfer, in denen keine Kirche steht. So wird Erntedank in diesem Jahr in der Lindenhalle in Raich gefeiert.

Kleines Wiesental-Raich. Der Festgottesdienst am 1. Oktober beginnt um 10 Uhr. Mit dabei sind die Bläserjugend Tegernau, die Schulkinder und die Konfirmanden. Pfarrer Christian Rave leitet den Gottesdienst. Erntedankgaben, die anschließend dem Schopfheimer Tafelladen zu Gute kommen, können auch noch am Sonntag mitgebracht werden. Sie werden dann von Ponys zum Altar gebracht.

Nach dem Gottesdienst spielt die Bläserjugend zum Frühschoppen auf. Für die Kinder gibt es Ponyreiten und eine Bastelecke.

Nach dem Mittagessen, das es ab 12.15 Uhr gibt, erwartet die Gäste gegen 13.15 Uhr ein Konzert von „Linus Colorado und Jeanine“ aus Offenburg. Dieses Country-Folkrock-Duo ist im gesamten süddeutschen Raum auf Tour mit Country- und Folkrock-Songs der 60er und 70er Jahre sowie etlichen Oldies, die heute noch Ohrwürmer sind. Auch New-Countrysongs stehen auf dem Programm. Das Duo „Linus Colorado und Jeanine“ ist aus der Band „The Country Connection“ hervorgegangen. Jeanine sang davor schon jahrelang in einem Gospelchor, hat dann aber die Country-Musik für sich entdeckt und spielt seit geraumer Zeit auch Blue­grass-Mandoline. Linus war von 1985 bis 1992 Sänger der Band „Wells Fargo“. Seit dem Jahr 2000 gehen sie als Duo „Linus Colorado und Jeanine“ ihren eigenen musikalischen Weg und sind im gesamten süddeutschen Raum erfolgreich auf Tour. Mit ihrem Bühnenprojekt machen sie ihr Hobby zur Berufung, heißt es in einer Ankündigung. Der Auftritt beginnt etwa um 13 Uhr, in der Pause wird bei Kaffee und Kuchen Preise bei einer großen Tombola verlost.