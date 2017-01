Kleines Wiesental-Raich (es). Seit einem Jahr ist die Arbeitsgruppe Kulturhaus Ried Teil des Vereins Brauchtum im Kleinen Wiesental-Raich. Die Satzung des Vereins wurde ergänzt durch eine Geschäftsordnung der AG Kulturhaus, die Zweck, Aktivitäten und Formalitäten der Arbeitsgruppe festschreibt.

Im ersten Jahr ihres Bestehens war die AG Kulturhaus sehr aktiv. So wurde neben den Kursen (Spinnen, Korbflechten und Seifesieden) eine gut besuchte Informationsveranstaltung zur Patientenverfügung durchgeführt.

Im August herrschte beim „dîner en blanc“ eine herrliche Atmosphäre im Garten beim Dorfplatz Ried und im Oktober fand eine gut besuchte Kunstausstellung hiesiger Künstler mit offenem Atelier statt.

Den Abschluss bildete das „Adventsfenster“, eine gemütliche Stunde an den Adventssonntag-Nachmittagen mit Glühwein und Gespräch in der weihnachtlich dekorierten Stube des Kulturhauses.

Zu folgenden Veranstaltungen lädt die Arbeitsgruppe Kulturhaus Ried alle Interessierten ein:

Am Montag, 6. Februar, findet um 19.30 Uhr die Hauptversammlung der AG Kulturhaus in Ried und am Samstag, 25. März, um 20 Uhr die Hauptversammlung des Vereins Brauchtum im Kleinen Wiesental-Raich im Gasthaus „Adler“ in Ried statt.

Die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe finden am ersten oder zweiten Montag im Monat statt. Geplant sind Treffen an den folgenden Terminen: Montag, 3. April, 8. Mai, 12. Juni, 3. Juli, 7. August, 4. September, 2. Oktober, 6. November und 4. Dezember, jeweils um 20 Uhr im Kulturhaus in Ried.

Weitere Informationen gibt es per E-Mail unter: verein@brauchtumsfest-raich.de.