Kleines Wiesental-Tegernau. Peter Lukjanow, Edouard Jucsis, Alfons Ryngucki, Stanislaw Grutus, Ceslaw Kinezki, Anton Tschaplinski, Zdzislaw Jablonowski und Nikolai Sobbanow sind die Namen der in den letzten Apriltagen 1945 im Elbenschwander und Hägelberger Wald durch junge Hitlerjungen erschossenen acht Zwangsarbeiter aus Polen, Litauen und Russland. Eine Tragödie in den letzten Kriegstagen im ansonsten verschlafenen Kleinen Wiesental. Mit einer erneuten Exkursion zum Mahnmal auf dem Hirschkopf am Samstag, 17. September, um 15 Uhr werden Hans Viardot von „Kunst und Kultur im Kleinen Wiesental“ (KuK) und Förster Rüdiger Motzke unter den Mottos „Aufarbeiten und nicht anklagen“ und „Wehret den Anfängen“ an das damalige Geschehen im Elbenschwander und Hägelberger Wald erinnern. Diese Exkursion findet bei jeder Witterung statt. Mit Autos darf bei übersichtlicher Wegeausschilderung von der Abzweigung Elbenschwand hinter Langensee (eventuell Fahrgemeinschaften bilden) bis zum Wolfsacker (etwa fünf Kilometer) gefahren werden. Von dort geht man rund 15 bis 20 Minuten zu Fuß entlang eines alten Grenzweges mit historischen Grenzsteinen zwischen Baden und Vorderösterreich zum Mahnmal. Fußmarsch zum Mahnmal Nach der Veranstaltung um 15 Uhr mit Hans Viardot führt Förster Rüdiger Motzke die Teilnehmer zu den Orten des Geschehens am Hirschkopf und Tannenkopf. Es ist nachdenklich machende Heimatgeschichte zu erwarten, vor allem geht es darum, das heute noch unfassbare und immer wieder verdrängte Geschehen im Kleinen Wiesental in Worte zu fassen, ein sichtbares Zeichen des Erinnerns zu setzen und den Toten ihre Würde wiederzugeben.