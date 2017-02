Kleines Wiesental. 35 Imker, darunter auch drei Neuimker, der Vorsitzende des Imkervereins Schönau-Todtnau, Walter Falger, Kreisimker- Vorsitzender Norbert Uttner sowie Bürgermeister Gerd Schönbett fanden sich kürzlich im „Waldhorn“ in Wies-Stockmatt zur Generalversammlung des Imkervereins Kleines Wiesental ein. Nach einer kurzen Begrüßung ließ Vorsitzende Verena Christen das Vereinsjahr 2016 kurz Revue passieren.

Rückblick

Der Vorstand nahm am Badischen Imkertag in Triberg teil, man beteiligte sich wieder am Infostand der Kreisimker an der Regiomesse in Lörrach, hatte Infostände am Tag der Deutschen Imkerei am Bienenhaus von Dieter Wagner am Gresger Berg und am Naturparkmarkt in Wies. Der Verein hatte einige Kindergärten und Grundschulen im Rahmen der neu initiierten Kinder- und Jugendarbeit zu Besuch. Bei diesen Besuchen bekamen die Kinder und Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit eines Imkers und erfuhren, wie wichtig die Bienen für den Menschen sind.

Des Weiteren unternahm man einen Ausflug zur Landesanstalt für Bienenkunde nach Hohenheim.

Den Höhepunkt des Vereinsjahres bildetet wie immer das Imkerfest in Wies Ende August, das Dank der zahlreichen helfende Hände, wieder ein voller Erfolg gewesen war.

Schriftführerin Marion Brendlin ergänzte die Ausführungen zum abgelaufenen Vereinsjahres. Es folgte der Bericht des Rechners Dieter Wagner, die Stellungnahme der Kassenprüfer und die Entlastung des Vorstands.

Wahlen

Da Willi Friedlin als zweiter Vorsitzender und Dieter Wagner als Rechner nicht mehr zur Verfügung standen, kam es zu einer Neubesetzung im Vorstand. Renate Prunu wurde zur neuen zweiten Vorsitzenden und Michael Schilli zum neuen Rechner gewählt.

In seinem Amt für Öffentlichkeitsarbeit wurde Rainer Eiche für weitere zwei Jahre bestätigt. Danach konnte Vorsitzende Christen noch vier langjährige Mitglieder ehren.

Ehrungen

Daniel Reimann wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft mit der bronzenen Anstecknadel, Jürgen Krieg für 20 Jahre mit der silbernen Anstecknadel und Werner Mauderer und Helmut Senn jeweils für 30 Jahre mit der goldenen Anstecknadel vom Deutschen Imkerbund geehrt. Danach überreichte Vorsitzende Christen noch Präsente an einige besonders verdiente Mitglieder. Dieter Wagner erhielt einen Reisegutschein und eine Uhr als Dank für seine langjährige und sehr engagierte Tätigkeit als Rechner. Je einen Präsentkorb erhielten Willi Friedlin für seine zweijährige Tätigkeit als zweiter Vorsitzender, Heiner Imm für seine Tätigkeit als Grillmeister und Spanferkelchefkoch und Fritz Brendlin für seine Gärtnertätigkeit am Vereinsheim Nollen. Abschließend lobten Kreisimker-Vorsitzender Norbert Uttner und Bürgermeister Gerd Schönbett den Imkerverein. Beide begrüßten die neu initiierte Kinder- und Jugendarbeit und erwähnten, dass man Kinder für die Bedeutung der Bienen nicht früh genug sensibilisieren könne.