Vor allem in der Liturgie der reformierten Kirche kommt der Predigt eine zentrale Rolle zu. Die Pfarrer aus den Gemeinden rund um Schopfheim gewähren einen Blick hinter die Kulissen und erklären, wie eine Sonntagspredigt entsteht.

Wiesental. Besonders häufig gedenkt die evangelische Kirche im Lutherjahr 2017 dem berühmten Reformator, der das Sprechen mit und über Bibeltexte ins Zentrum seiner religiösen Praxis stellte. Entsprechend wichtig ist in der Liturgie der evangelischen Kirche auch heute noch die Predigt, wie Christian Rave, Christoph Heuberger und Martina Weber-Ernst erklären, die die Gemeinden rund um Schopfheim seelsorgerisch betreuen.

Grundlage jeder Predigt sind Bibeltexte. Diese werden von den Pfarrern jedoch nicht willkürlich ausgewählt, sondern sind in der Perikopenordnung aufgeführt, wie Christian Rave erklärt.

Da die Bibel zwar umfangreich, aber nicht unendlich lang ist, wiederholt sich die Perikopenordnung alle sechs Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass sich auch die Predigten wiederholen, denn die Bibeltexte werden von den Pfarrern immer wieder neu interpretiert. Zudem stehe es den Pfarrern auch frei, von der Perikopenordnung abzuweichen, berichtet Martina Weber-Ernst. Die Interpretation ist das eigentliche Kernstück der Predigt.

Ausgerüstet mit den Bibelstellen machen sich die Pfarrer daran, ihre Predigten zu verfassen. „Ich versuche den Text dabei immer in das Gesamtkonzept der Liturgie mit einzubauen“, berichtet Rave. Ihm ist wichtig, dass Gebete, Lieder und Predigt zueinander passen. Sein Text entsteht daher erst relativ spät, wenn das Konzept für die sonntägliche Liturgie am Ende der Woche steht.

„Ich schaue mir die Bibelstellen am Montag an und lasse sie dann die Woche über auf mich wirken“, erklärt Heuberger. Die Eindrücke, die er aus der Gemeinde mitnimmt, fließen so in seine Predigt ein.

Durch den großen Spielraum bei der Interpretation bleibt es jedem Pfarrer selbst überlassen, eigene Schwerpunkt zu setzten. Wer aktuell predigt, komme dabei auch an der aktuellen politischen Lage nicht vorbei, ist sich Weber-Ernst sicher. Auch Rave bezieht in seinen Predigten Stellung, gerade zu lokalpolitischen Themen. Ebenso wichtig sei es aber, auch andere Themen neben der Politik nicht aus den Augen zu verlieren, wie Heuberger betont. Und einig sind sich alle darüber, dass die Predigt keine politische Rede auf der Kanzel sein soll.

Vor allem auf der emotionalen Ebene soll die Predigt auf die Zuhörer wirken. In erster Linie soll sie erbaulich sein, aber auch zum Nachdenken anregen, ohne bei den Gemeindemitgliedern ein Gefühl der Beklemmung hervorzurufen, erklären die Seelsorger.

Auch formal gibt es einiges zu beachten. „Meine ausformulierter Text umfasst rund 1000 Worte“, berichtet Heuberger. Auch Rave versucht seine Predigttexte zu beschränken. Drei Seiten sind es bei ihm. Oft sei es besser, die Predigt kurz zu halten, schließlich wolle man die Gemeinde nicht langweilen.

Nach all den Vorbereitungen, die pro Woche rund 14 Stunden in Anspruch nehmen, treten die Pfarrer am Sonntag vor die Gemeinde. Und sind sie dabei nervös? „In der Regel nicht. Ich predige sogar recht gern“, sagt Martina Weber-Ernst. Ähnlich verhält es sich bei Christoph Heuberger. „Ich bin höchstens aufgeregt, wenn ich in einer fremden Kirche predige.“

Und Christian Rave, der von den Pfarrern rund um Schopfheim die meiste Erfahrung hat, ist er nervös, wenn er am Sonntag auf die Kanzel steigt? „Immer“, sagt Rave schmunzelnd. Glücklicherweise verfliege die Aufregung aber schnell.