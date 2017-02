Der Tourismusverein Kleines Wiesental – früher KulTourismus – konnte am Montag seinen fünften Geburtstag feiern.

Kleines Wiesental (hf). Die Festgemeinschaft traf sich am späten Nachmittag in der Lindenhalle in Ried, wo Adelbert Binoth eine Führung durch die Billich’sche Feilenhauerei organisiert hatte und bei der er die Maschinen erklärte und bei der Arbeit zeigte. Die Geburtstags-Gesellschaft wurde mit Glühwein und Früchtepunsch von der „Sennhütte“ und mit selbst gebackenem Zopf von Tina Dreher bewirtet.

Bei der anschließenden Feier im „Adler“ in Ried gab Brigitte Boehni einen Überblick über die ersten fünf Jahre des Vereins. Bei der Vorbereitung zur Bildung der Einheitsgemeinde Kleines Wiesental im Jahr 2009 hatte sich auch ein Arbeitskreis Tourismus gebildet, dessen Vorarbeiten in das Entwicklungskonzept der neuen Gemeinde eingeflossen waren. Ausgehend von einem früher bestehenden Tourismusverein Neuenweg wurde die Vision eines Tourismusvereins für die Gesamtgemeinde entwickelt, der dann Anfang 2012 gegründet wurde.

Der Verein wurde bald aktiv. Auf Anregung von Bürgermeister Gerd Schönbett griff der damalige Vorsitzende des Vereins, Joachim Matt, die Idee eines Weideauftriebsfestes in Neuenweg auf, das mit großem Erfolg realisiert wurde. Im Juni 2013 fand in Neuenweg dann ein Naturparkmarkt statt. Um die ständig anwachsenden Aufgaben im Tourismusverein bewältigen zu können, wurden Ressortgruppen geschaffen, die Teilaufgaben in eigener Verantwortung übernahmen und so den Vorstand entlasteten.

Es wurden Vorschläge für die Einführung von Konus und einer Kurtaxe erarbeitet und im Gemeinderat eingebracht. Ein Konzept für Wanderwege wurde entwickelt, ein zweites Weideauftriebsfest wurde organisiert, und in Kooperation mit „Südwärts“ nahmen die Gemeinde und der Tourismusverein an der Regio-Messe teil. Dort wurde auch erstmals von den Gastronomen des Kleinen Wiesentals der so genannte „Wiesen-Taler“ vorgestellt.

In den letzten beiden Jahren hat sich der Verein besonders für neue Info-Tafeln im Kleinen Wiesental eingesetzt, von denen die ersten aufgestellt wurden. Mit der Gemeinde, der Kirchengemeinde sowie Krone und Kultur beteiligte sich der Tourismusverein an den Veranstaltungen zum Luther-Jubiläum und erarbeitete einen eigenen Wanderführer mit 18 Touren-Vorschlägen. Große Aufmerksamkeit fand auch der von Hubert Pohl initiierte Sagenweg, der entlang der Köhlgartenwiese von Tegernau nach Wies führen wird.

„Wir haben einiges auf den Weg bringen können“, erklärte Brigitte Boehni in ihrer Ansprache, „aber es bleibt auch noch vieles zu tun.“ Gerade die Mitgliedschaft im Biosphärengebiet biete weitere, ganz neue Möglichkeiten. „Dazu sollten wir in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung weitere Ideen entwickeln“, erklärte die Vorsitzende.

„All das bisher Erreichte war nur möglich, weil sich so viele Bürger ehrenamtlich beteiligt haben“, betonte Boehni und sprach allen Helfern und Unterstützern ihren Dank aus. Angesichts der anstehenden Aufgaben und Projekten warb sie eindringlich für weitere Unterstützung durch die Bürger.