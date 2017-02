Wie allenthalben im Landkreis Lörrach hatten auch die Feuerwehr-Gerätehäuser im Kleinen Wiesental am Samstag zwischen 10 und 14 zum kreisweiten Aktionstag ihre Türen und Tore geöffnet. Die Abteilungswehren führten ihre Geräte vor, informierten über den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr und warben um zusätzliche Mitglieder.

Kleines Wiesental (hf). Für die im Ehrenamt tätigen Feuerwehrkameraden war es ein eher ruhiger Tag. „Auf den Dörfern ist die Situation eine andere als in Städten oder größeren Gemeinden“, erklärte Stefan Wenning von der Freiwilligen Feuerwehr Wieslet. „Hier sind sehr viele selbst in der Feuerwehr oder sind der Wehr direkt verbunden. Unsere Mitbürger wissen, was die Feuerwehr leistet und welche Bedeutung sie für das Dorfleben hat.“

Daher waren er und seine Kameraden im Gerätehaus von dem eher spärlichen Besuch auch nicht enttäuscht. Freudig nahmen sie vielmehr zur Kenntnis, dass eine ganze Reihe von Kindern zum Aktionstag gekommen waren, um sich über die Fahrzeuge, ihre Ausstattung und die vielen technischen Einzelheiten zu informieren. Es gilt eben auch für die Freiwillige Feuerwehr: Die Jugendarbeit der Abteilungen und die einzelnen Jugendwehren sichern den Bestand der Feuerwehr in der Zukunft.

Ruhig und gesellig ging es auch bei der Feuerwehr in Neuenweg zu. Noch am Tag zuvor war die Wehr zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude im Dorf gerufen worden. „Alles ist glimpflich verlaufen, keine größeren Schäden“, berichteten die Kameraden. Aber dieser Vorfall hatte wieder einmal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, eine leistungsfähige Feuerwehr vor Ort zu haben, die in der Lage ist, schnell und kompetent einzugreifen, wenn Not am Mann ist.

Als sich am späteren Samstagvormittag die Sonne am Himmel zeigte und die leise Vorahnung von einem Frühlingstag aufkam, widmeten die Neuenweger Bürger den Aktionstag kurzerhand um und feierten im Kreis der Dorfgemeinschaft mit Ortsvorsteher Klaus Worms ein kleines improvisiertes Feuerwehrfest.