Kleines Wiesental-Tegernau (bik). Während in Hausen die Fasnacht schon zu Grabe getragen wird, geht das närrische Treiben im Kleinen Wiesental jetzt erst richtig los.

Trotz Schneeregens und teils heftiger Windböen machte sich der Kinderumzug am Fasnachtsdienstag pünktlich um 14.33 Uhr auf den Weg zum Rathaus zur Entmachtung von Bürgermeister Gerd Schönbett.

Dieser war bestens vorbereitet und empfing die Horde in seinem Büro. Den großen Rathausschlüssel übergab er bereitwillig den beiden Nachwuchs-Nollehünd Lene und Janik. Beide durften auch noch Wünsche ins große Buch des Bürgermeisters eintragen. Lene wünschte sich eine Erneuerung des Spielplatzes in Sallneck mit einer Seilbahn. Janik sprach sich dafür aus, die Buckhütte in Elbenschwand um einige Schlafplätze zu erweitern.

Der Burgi und seine fasnächtlich kostümierten Mitarbeiter luden die Cowboys, Indianer, Hexen und Prinzessinnen ins Foyer zu Getränken und Laugenstangen ein, und für die Eltern wurde ein Gläschen Sekt ausgeschenkt. Nach dieser kleinen Stärkung waren die kleinen Fasnächtler zu Gast im „Kronesaal“. Dort wurde die Party mit einer zünftigen Polonaise eröffnet und es folgten im Laufe des Nachmittags viele kurzweilige Spiele und ein Quiz über die Nollehünd. Es zeigte sich, dass der närrische Kindernachmittag, der heuer zum dritten Mal veranstaltet wurde, schon bestens im Fasnachtskalender im Kleinen Wiesental etabliert ist.