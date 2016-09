Nachdem die Firma Stiegeler Internet Services ihren Kunden gegenüber die Abschaltung der WLAN-Netze in den Ortsteilen der Gemeinden Kleines Wiesental und Steinen angekündigt hat, ist die Verzweiflung bei den Bürgern, die derzeit das DSL-Funknetz der Firma benutzen, groß. Von Sarah Trinler Kleines Wiesental-Wieslet. Seit 2009 versorgt die Firma Stiegeler die Bürger per WLAN mit Internet. Nun hat das Unternehmen die Verträge auf Ende 2017 gekündigt. Wie sich herausstellte, droht einigen Kunden – je nach Vertragslaufzeit – die Kündigung deutlich früher; zum Teil schon auf Ende diesen Monats. „Ich habe also ab nächster Woche kein Internet mehr“, konstatierte eine Bürgerin bei der Infoveranstaltung am Dienstagabend in der Gemeindehalle in Wieslet. „Ich brauche es doch auch für meine Arbeit“, sagte sie verzweifelt. „Wir können auch nicht verstehen, wie die Firma ihre Kunden vom einen auf den anderen Tag so im Regen stehen lassen kann“, sagte Paul Kempf, Geschäftsführer des neu gegründeten Zweckverbands Breitbandversorgung des Landkreises Lörrach. Doch sich ärgern nütze nichts, vielmehr müsste schnellstens eine Übergangslösung her. Der Breitbandausbau mit Verlegung des Glasfaserkabels im Kleinen Wiesental werde zwar realisiert (wir berichteten), doch müsse bis dahin eine Alternative gefunden werden. Paul Kempf sprach sich klar für eine Satellitenlösung aus. „Was die Geschwindigkeit betrifft, wird das nicht der Hit sein, das möchte ich Ihnen nicht verschweigen, aber die schnellste Internetverbindung haben Sie jetzt auch nicht“, sagte Kempf. Die monatlichen Kosten ab 30 Euro sowie die einmaligen Kosten für die Anlage in Höhe von 60 bis 150 Euro hielt Kempf für vertretbar: „Internet kostet eben Geld – auch mit Glasfaser wird es Sie Geld kosten“. Als weitere Alternative wäre LTE denkbar, allerdings sei die Verfügbarkeit nicht überall im Kleinen Wiesental gegeben, so Kempf. Derweil herrscht in der Gemeinde noch immer Unverständnis über die Kündigung der Verträge durch den Internetversorger. „Wir sind die Leidtragenden. Für uns entstehen jetzt neue Kosten“, sagte ein Bürger: Er habe für den WLAN-Anschluss einen Router gekauft, den er nun nicht mehr benötige. Weitere Bürger brachten ihren Ärger ebenfalls zum Ausdruck. Sie seien enttäuscht und hätten sich von der Gemeinde mehr erhofft. „Die Internetversorgung ist nicht Aufgabe der Kommune“, verteidigte sich Bürgermeister Gerd Schönbett. Auch Paul Kempf wollte nicht, dass die Schuld nun dem Zweckverband in die Schuhe geschoben werde. Die Netzabschaltung durch die Firma Stiegeler wäre sowieso gekommen – egal was der Zweckverband getan hätte. Ihr Netz sei zu schwach gewesen, sodass einige Kunden auf Satellit oder LTE umgestiegen seien. Gemeinderätin Karen Kiefer sagte, dass sie sich vom Zweckverband mehr „Fingerspitzengefühl“ gewünscht hätte. Sie habe mit Geschäftsführer Felix Stiegeler gesprochen und kenne nun beide Seiten. Kiefer wünschte sich für die Infoveranstaltung am heutigen Donnerstag, 22. September, um 19.30 Uhr in der Steinenberghalle in Schlächtenhaus, dass über die Firma nicht so „herabsetzend“ gesprochen werde. Paul Kempf nutzte die Veranstaltung, um den Bürgern noch einmal das Prozedere des Breitbandausbaus zu erklären. Man hoffe auf eine hohe Anschlussquote, da sich das Netz alleine tragen soll. Bald würden Bedarfsbögen in der Gemeinde verteilt; wenn der Bau dann los geht, folgen die Hausanschlussverträge. „Wir sind die ersten, die die Internetversorgung im Kleinen Wiesental wirklich verbessern“, betonte Kempf. Doch was die Bürger viel mehr interessierte: Wann geht das Netz an den Start" Zu einer klaren Antwort wollte sich Kempf nicht hinreißen lassen: „Das zu prognostizieren ist nicht seriös – eine Übergangslösung werden Sie aber sowieso brauchen“. Noch vor Gründung des Zweckverbands war der Abschluss des Vollausbaus auf Ende 2018 datiert worden.