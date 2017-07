Kleines Wiesental „Kennenlernfest“ im beschaulichen Weiler

Nachrichten-Ticker

19:22 Iraks Regierungschef erklärt Sieg über IS-Miliz in Mossul

Mossul - Nach monatelangen Kämpfen hat Iraks Regierungschef die bisherige IS-Hochburg Mossul offiziell für befreit erklärt. Regierungstruppen hätten die Stadt vollständig eingenommen, sagte Al-Abadi in einer Fernsehansprache. Mit Mossul verliert der IS seine letzte große Hochburg im Irak. Menschenrechtler warnen aber davor, auch nach dem Sieg der Regierungstruppen sei das Leiden der Zivilisten noch lange nicht beendet. Noch immer seien rund 700 000 Menschen aus Mossul vertrieben und bräuchten Hilfe, erklärten die Vereinten Nationen.

18:40 Ukraine plant Verschärfung der Einreisebestimmungen

Kiew - Die Ukraine will künftig bei allen einreisenden Ausländern biometrische Daten wie Fingerabdrücke und digitale Fotos erfassen. Das erhöhe die Möglichkeiten zur Bekämpfung des Terrorismus erheblich, sagte Präsident Poroschenko in Kiew. Zudem sollen sich Russiche Staatsbürger künftig vor ihrer Einreise über das Interent anmelden müssen. Die Maßnahmen sollen 2018 in Kraft treten. Im Juni waren zwei ranghohe ukrainische Geheimdienstmitarbeiter mit Autobomben getötet worden. Die Ukraine verdächtigt den Nachbarn Russland, hinter den Anschlägen zu stecken.

18:04 Gabelstapler beschädigt Salzsäure-Container: 18 Verletzte

Neu-Ulm - Bei einem Unfall mit einem Salzsäure-Container auf dem Gelände einer Spedition in Bayern sind 18 Menschen verletzt worden. In einem Industriegebiet in Neu-Ulm hatte ein Gabelstapler-Fahrer am Vormittag beim Verladen den Kunststoff-Container beschädigt, so dass fast der gesamte Inhalt freigesetzt wurde. Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr traten etwa 900 Liter der ätzenden Säure aus. Dadurch bildete sich ein Chlorgas, das zu Atembeschwerden bei Mitarbeitern des Unternehmens führte.

18:01 Bund sagt Linksextremen Kampf an - 51 Verdächtige in U-Haft

Hamburg - Nach den Gewaltexzessen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg sagt die Bundesregierung Linksextremisten bundesweit den Kampf an. "Die Ereignisse rund um den G20-Gipfel müssen auch eine Zäsur für den Blick auf die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene sein", sagte Innenminister Thomas de Maizière. In Hamburg sitzen 51 Verdächtige in Untersuchungshaft. ihnen wird unter anderem schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen. Die Polizei richtet eine Sonderkommission ein, um Gewalttäter und Strippenzieher zur Rechenschaft zu ziehen.