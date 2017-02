Kleines Wiesental-Tegernau (ras). Am Samstag traf sich der Leseverein Schwand-Demberg zu seiner Generalversammlung.

Neben den Berichten der Schriftführerin und der Kassiererin wurde überlegt, wohin der nächste Jahresausflug gehen soll. Der jährliche Beitrag der Mitglieder kam auch zur Sprache. Dieser kann bar bei der Kassiererin abgegeben oder überwiesen werden. Mit der nächsten Einladung werden automatisch Überweisungsträger mitgesendet. Wer seinen Beitrag schon bezahlt hat, kann diese ignorieren.

Positiv wurde die letzte Adventsfeier bewertet. Da nicht so viel Programm angeboten wurde, konnten sich die Anwesenden viel besser miteinander unterhalten, was dem Austausch gut tat. Da dieser Nachmittag gut ankam, wird schon jetzt nach neuen Ideen für die nächste Adventsfeier gesucht.

Per Abstimmung wurde die 19-jährige Sabrina Kiefer in den 37 Mitglieder umfassenden Leseverein aufgenommen. Für Vorsitzende Brigitte Berger ein schönes Zeichen, dass auch noch junge Menschen für den Verein zu begeistern sind. „Wir freuen uns über jeden, der dazu stößt“, so Berger.

Der Verein bietet für alle Interessierten vier Mal im Jahr einen Spieleabend und eine Adventsfeier an. Außerdem machen die Vereinsmitglieder jährlich einen Ausflug. Zum Schluss der Sitzung las Hans Ruf noch zwei alemannische Gedichte vor.

Der nächste Spieleabend findet am Freitag, 10. Februar, um 19.30 Uhr in Niedertegenau im Gasthof Rothenburg statt.