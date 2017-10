Kleines Wiesental Mickey Mouse und der Mann im Weißen Haus

Kleines Wiesental-Tegernau. „Von Schurz bis Trump – wie deutsche Einwanderer die USA prägten“ war das Thema von Lars Halter beim jüngsten sonntäglichen „Krone“-Frühschoppen. Halter, ab 1998 für viele Jahre freier Journalist in New York, von 2006 bis 2015 Börsenreporter beim Nachrichtensender N-TV, aktuell bei der Deutschen Welle in Berlin und von 2005 bis 2013 Präsident der traditionsreichen Steuben-Parade in New York, sprach über Deutsch-Amerikaner und damit über eine wichtige ethnische Gruppe in den Vereinigten Staaten.

Stellvertretend für viele erfolgreiche „German-Americans“ nannte er Levi Strauss (Gründer der Jeansmarke), Heinz (Hersteller von Tomaten-Ketchup), Chrysler (Auto-Pionier), Boeing (Flugzeugbauer), Pfizer (Pharma-Konzern), Anheuser und Busch (Bierbrauer), Iwerks (Erfinder von Mickey Mouse), Steinbeck und Seuss (Schriftsteller), Sousa (Komponist von „Stars and Stripes forever“) und viele andere, die ihr neues Land positiv geprägt haben.

Halter ging auch auf Franz Daniel Pastorius ein, der 1683 als erster Deutscher mit Quäkern und Mennoniten die Siedlung „Germantown“ gründete. Heinrich Melchior Mühlenberg führte die lutherische Kirche in Amerika ein. Friedrich Wilhelm von Steuben, „Geburtshelfer“ der Vereinigten Staaten, schuf eine schlagkräftige Armee. Johann Peter Zenger kämpfte für die Pressefreiheit. Die 48er Revolutionäre Friedrich Hecker, Gustav Struve, Franz Sigel und Carl Schurz unterstützten die Nordstaaten im Kampf gegen die Sklavenhalter im Süden. Thomas Nast ist der Vater der politischen Karikatur, von „Uncle Sam“ und „Santa Claus“.

Andere Deutsch-Amerikaner wie Henry Kissinger schätzte Halter als „zwielichtig“ und bis heute schwer durchschaubar ein.

Und dann war das Thema Donald Trump aktuell, dessen Großvater Friedrich Trump 1869 aus Kallstadt in der Pfalz in die USA kam und dort zuerst als Friseur und später in der Gastronomie aber auch im Rotlichtmillieu tätig. Sein Vater Fred Trump hinterließ ein großes Vermögen aus Immobilien. Bei den Trumps habe immer „Trump First“ gegolten. Und sie haben immer einen ausgeprägten Glauben an „eine genetisch bedingte Überlegenheit der eigenen Familie“ gehabt, so Halter, was auch Trump in die Nähe der Anhänger der „White Supremacy“ rücke.

Halter, der Trump und Kissinger schon persönlich begegnet ist, nannte Trump im Präsidentenamt „komplett untauglich“. Millionen Deutsche haben Amerika positiv beeinflusst, jetzt könne alles passieren. Beklommen gingen die Zuhörer nach dieser offenen und schonungslosen Diskussion nach Hause.