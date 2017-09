Kleines Wiesental Mit Rebounder und Kanone

Kleines Wiesental (mo). Unlängst war die Ferienfußballschule Thormählen erneut zu Gast in Tegernau. Drei Tage mit insgesamt 23 Trainingsstunden drehte sich bei 33 Kindern – unter ihnen auch drei Mädchen – alles um den Fußball. Nach Ausgabe der roten Trikots und der Aufteilung in zwei Gruppen ging es los. Das Besondere an der Fußballschule Thormählen sind die ausführlichen Erklärungen der Trainer. Da wurden die Tricks der Fußballstars wie Neymar, Ronaldo oder Zidane erst langsam gezeigt und anschließend geübt, auch gepaart mit kleinen Wettspielen. Die Trainer Oliver Thormählen und Tino Sasse gaben zudem Tipps, welcher Trick in welcher Situation besonders angebracht ist und wie er sich variieren lässt, wenn der Gegner sich schon darauf eingestellt hat. Und an jedem Tag gab es Turniere, bei denen man das Gelernte im Spiel anwenden konnte.

Für das Training wurde ein umfangreiches Equipment bereitgestellt. Dazu gehörten die Rebounder (Fußballtrampoline) in verschiedenen Größen, die für Technik- und Torwarttraining zum Einsatz kamen. Die Ballkanone lieferte perfekte Vorlagen zum Torschusstraining, und mit dem Geschwindigkeitsmesser wurde die Ballgeschwindigkeit beim Schuss ermittelt. Bei Freistößen, Dribbelübungen und an der Ballkanone wurden die jeweiligen Champions gesucht und am Ende mit Pokalen ausgezeichnet. Zwischendurch gab es auch für richtige Antworten zu speziellen Fußballfragen einen Gummischlumpf als Belohnung. Das Regenwetter konnte den fußballbegeisterten Kindern nichts anhaben. Die gemeinsame Übernachtung in der Sporthalle musste in diesem Jahr allerdings ausfallen, da die Halle durch die provisorisch eingerichteten Klassenräume belegt war.

Oliver Thormählen betreibt die Fußballschule gemeinsam mit seinem Bruder Matthias bereits seit 25 Jahren. Etwa 5000 Kinder werden jährlich trainiert. Mit einem Punktesystem wird bei allen Camps der Beste ermittelt, der dann zur Ferienfußballschule in Barcelona eingeladen wird.

Im nächsten Jahr findet die Ferienfußballschule zum zehnten Mal beim TuS Kleines Wiesental statt. „Das wird dann das Jubiläumscamp“, sagt Jugendleiter Marcus Wienholz, der sich mit einem Küchenteam um die Verpflegung der Kinder kümmerte. Im vergangenen Jahr hatte man nach Zell ausweichen müssen, da in Tegernau gebaut wurde. Denkbar sei, dass das Camp zukünftig im Wechsel ausgerichtet wird, zumal die meisten Teilnehmer vom FC Hausen kamen.