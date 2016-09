Kleines Wiesental-Neuenweg (hf). In der Ortschaftsratssitzung vom Dienstag gab Ortsvorsteher Klaus Worms bekannt, dass Moritz Dießlin als Gemeinderat der Gemeinde Kleines Wiesental zurückgetreten ist. In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung vom 27. Juli hatte Moritz Dießlin seinen Entscheid bekannt gegeben. Zu diesem Schritt habe er sich nach sehr langen Überlegungen entschlossen, hatte Moritz Dießlin in der Sitzung gesagt. Er werde die Meisterschule in Karlsruhe besuchen und wolle frei von allen Verpflichtungen sein, hatte er als Erklärung angegeben. Zwischenzeitlich hat Moritz Dießlin bereits seinen Wohnsitz nach Karlsruhe verlegt. Für den Ortsteil Neuenweg ist dieses Ausscheiden des gewählten Gemeinderats schmerzlich, wie Klaus Worms erläuterte. Bei den letzten Kommunalwahlen war Moritz Dießlin über die „Unabhängige Wählerliste Neuenweg“ in den Gemeinderat gewählt worden. Da er der einzige Kandidat auf dieser Liste war, steht jetzt auch kein „Nachrücker“ zur Verfügung. Das bedeute in Konsequenz, dass dieser Platz bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt bleibe, führte der Ortsvorsteher weiter aus. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung sei von dieser Regelung keine Ausnahme möglich. „Ich habe die Zusammenarbeit und den Austausch mit Moritz Dießlin immer sehr geschätzt“, betonte Klaus Worms. Moritz habe sich im Dorf in vielerlei Hinsicht stark eingesetzt und werde bestimmt fehlen. Damit das Dorf im Gemeinderat dennoch vertreten ist, regte Klaus Worms an, dass er selbst und ein weiteres Mitglied des Ortschaftsrates regelmäßig an den Gemeinderatssitzungen teilnehmen werden. Die Ortschaftsräte hätten zwar kein Stimmrecht, aber sie hätten die Möglichkeit, Wünsche, Anregungen und Kritik aus dem Ortsteil einzubringen. Klaus Worms regte die Teilnahme von einem weiteren Ortschaftsrat an, damit ein Austausch über anstehende Fragen möglich ist und Informationen immer bei zwei Personen vorhanden sind.