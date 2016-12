Nachrichten-Ticker

01:31 Erster Beatles-Manager Allan Williams gestorben

Berlin - Der erste Manager der Beatles, Allan Williams, ist tot. "Heute ist unser Gründer und der Mann, der die Beatles entdeckt hat, im Alter von 86 Jahren gestorben", teilte der Jacaranda Club in Liverpool via Twitter mit. Auf Facebook schrieb der Club, das Erbe von Williams erlaube es ihm, seit fast 60 Jahren im Herzen der Musikszene Liverpools zu verbleiben. "Allan, Du wirst vermisst werden." Der damalige Clubeigentümer Williams sorgte laut "Guardian" dafür, die Beatles 1960 auf die für die Band so wichtige und prägende Reise nach Hamburg zu bringen. Er erledigte ihre ersten Buchungen.

00:07 Silvesterfeiern unter starken Sicherheitsvorkehrungen

Köln - Unter starken Sicherheitsvorkehrungen feiern die Menschen in den deutschen Großstädten heute den Jahreswechsel. Nach den massiven Übergriffen auf Frauen in der vergangenen Silvesternacht und dem Anschlag in Berlin haben Polizei und Städte vielerorts umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Allein in der Kölner Innenstadt sollen rund 1500 Beamte im Einsatz sein, die Polizei will bei Störungen konsequent einschreiten. Einige Rheinbrücken und Straßen werden gesperrt. Auch für die Feiermeile in Berlin gilt ein strenges Sicherheitskonzept.

23:57 Bach: Nach McLaren-Report "Maßnahmen und Sanktionen"

Berlin - IOC-Präsident Thomas Bach hat nach den Enthüllungen des McLaren-Reports zum russischen Dopingsystem "geeignete Maßnahmen und Sanktionen" angekündigt. "Die dringendste Herausforderung sind die schockierenden Ergebnisse des jüngsten McLaren-Berichts zu Doping und Manipulation in Russland, die Glaubwürdigkeit und Integrität des Sports beschädigt haben", schreibt der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in seiner Neujahrs-Botschaft. Der Chefermittler der Welt-Anti-Doping-Agentur, Richard McLaren, hatte Russland in seinen Reports Staatsdoping vorgeworfen.

23:51 Merkel ruft Deutsche zu Optimismus trotz aller Bedrohungen auf

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat die Deutschen zu Optimismus trotz aller Bedrohungen durch islamistischen Terror aufgerufen und vor Europa- und Demokratiemüdigkeit gewarnt. In ihrer vorab veröffentlichten Neujahrsansprache sagte sie, Demokratie, Rechtsstaat und gemeinsame Werte seien "der Gegenentwurf zur hasserfüllten Welt des Terrorismus". Dem Hass gelte es, "unsere Mitmenschlichkeit und unseren Zusammenhalt entgegenzusetzen". Dass auch Flüchtlinge unter den Terroristen waren, sei "besonders bitter und widerwärtig". Im Kern bekräftigte sie ihre Flüchtlingspolitik.

22:57 Polnisches Flugzeug wegen Bombendrohung nach Prag umgeleitet

Prag - Wegen einer Bombendrohung hat ein Flugzeug mit rund 160 Passagieren an Bord auf dem Weg von Spanien nach Polen außerplanmäßig eine Sicherheitslandung in Prag eingelegt. Die Polizei habe den Mann, der die Drohung geäußert hatte, überwältigt und festgenommen, sagte der tschechische Innenminister Milan Chovanec vor Ort dem Nachrichtensender CT24. Der Verdächtige werde verhört. Es handele sich um einen polnischen Staatsangehörigen. Ein Sprengstoffkommando durchsuchte das Flugzeug der "Enter Air", das auf dem Weg von Las Palmas auf Gran Canaria nach Warschau war.