Kleines Wiesental Motorradlärm und Landwirtschaft

An Fronleichnam hatte Gerhard Zickenheiner, Bundestagskandidat der Grünen, die Bürger zu einer Wanderung um Neuenweg mit anschließender Diskussion eingeladen.

Kleines Wiesental-Neuenweg (hf). Bei der ausgedehnten Wanderung am Südhang des Belchen, an der neben Bürgermeister Gerd Schönbett und Ortsvorsteher Klaus Worms auch Bürger aus Neuenweg und Bürchau teilnahmen, wurden verschiedene Bereiche angeschnitten.

Das drängendste Thema wurde gleich zu Beginn angesprochen. Bürger aus Neuenweg beklagten die „unerträglichen Lärmemissionen“ besonders an Wochenenden durch „Motorradraser“. Auf den drei in das Dorf führenden langen, geraden Straßen werde regelmäßig zu schnell gefahren, was zu einem erhöhten Lärmpegel im Dorf führe und Gefahrensituationen für Spaziergänger provoziere. In einem Schreiben, das die Bürger dem Landratsamt zuschicken wollen, fordern sie die Umplatzierung der Ortsschilder weiter vor den Ort, eine Geschwindigkeitsbegrenzung vor dem Ortsschild auf 70 Stundenkilometer und innerorts auf 30 sowie verstärkte Geschwindigkeitskontrollen an den Wochenenden. Sowohl Gerhard Zickenheiner wie auch Bürgermeister Schönbett hatten viel Verständnis für die Klagen. „Allerdings müssen wir auch bedenken, dass für die Platzierung von Ortsschildern oder die Begrenzung von Geschwindigkeiten auf öffentlichen Straßen behördliche Regelungen und Vorschriften bestehen“, erklärte Gerhard Zickenheiner. Er ermutigte die Bürger, sich schriftlich an das Landratsamt zu wenden und bat um eine Kopie des Briefes, da er sich auch auf Landesebene um die Problematik, die in vielen Schwarzwaldgemeinden besteht, kümmern will.

Ein weiterer Punkt war die Situation der Landwirte im ländlichen Raum. Hier gelte es Ungerechtigkeiten abzustellen, erklärte der Bundestagskandidat. „Wenn 80 Prozent der Landwirtschaftsförderung den 20 größten Betrieben zugutekommt, stimmt grundsätzlich etwas nicht“, betonte Gerhard Zickenheiner, der sich weiter für eine kleinteilige, regionale Landwirtschaft einsetzen will. „Wir müssen in Europa mehr auf die Regionen und weniger auf Nationen achten, wenn Entwicklungen nachhaltig gefördert werden sollen“, erklärte Zickenheiner. Er setze sich dafür ein, dass gerade für die Landwirte im Schwarzwald großzügige Ausnahmeregelungen in der jetzt geltenden Gülleverordnung eingeführt werden. „Diese Verordnung passt nur auf Großbetriebe mit großer Flächenlandwirtschaft. Für Kleinbetriebe im ländlichen Raum und besonders in Höhenlagen sind die Verordnungen teilweise unsinnig und legen den Landwirten noch mehr Hindernisse in den Weg“, erklärte Gerhard Zickenheiner.

Im Bereich der Energiepolitik sprach sich Zickenheiner klar für eine CO2-Abgabe als Ersatz für andere Steuern und Umlagen aus. „Die Kosten müssen nach dem Verursacher-Prinzip erhoben werden“, so Zickenheiner. „Private und regionale Energie-Gewinnung muss stärker gefördert werden. Damit wird zum einen Kohle-Verstromung unwirtschaftlich, und im Steuern- und Abgabenbereich kann deutlich Bürokratie abgebaut werden.“