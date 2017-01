Im Anschluss an die Generalversammlung des Fördervereins des Musikvereins Neuenweg (wir berichteten) zogen die Musiker Bilanz.

Kleines Wiesental-Neuenweg (uo). Die Vorsitzende des Musikvereins, Angela Senn, gab einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Sie bedauerte, dass beim Abschiedskonzert im Mai viele Plätze leer gewesen seien. Im Moment ist der Spielbetrieb beim Musikverein eingestellt, aber die Musiker treffen sich monatlich zu einem Stammtisch.

Rückschau

Nach dem Totengedenken führte Schriftführer Thomas Glagau nochmals durch das abgelaufene Vereinsjahr. Dabei lobte er die Weihnachtsfeier der Musiker, da fast alle anwesend waren und somit eine Gemeinschaft spürbar war. Rechner Hansjörg Senn konnte über ein kleines Plus in der Kasse berichten. Geschuldet war dies jedoch der Auflösung des Fördervereines und der damit verbundenen Spende des Vereinsvermögens an den Musikverein. Außerdem fallen der Dirigentenlohn, Notenkäufe und Instrumentenreparaturen momentan nicht an. Angela Senn bedankte sich ausdrücklich bei allen Spendern und Gönnern des Vereins. Die Kasse wurde von Florian Rützler und Michael Senn geprüft. Letzterer bescheinigte Hansjörg Senn eine einwandfreie Kassenführung.

Dirigentenberich

Der Dirigentenbericht von Ulrike Oßwald fiel in diesem Jahr etwas anders aus, da kein Spielbetrieb stattfindet. Auch sie lobte den guten Zusammenhalt im Verein und dachte laut über ein Weitermachen als „Ständchen-Verein“ nach. Werner Schwald übernahm die Entlastung des Vorstands. Doch zuerst bedankte er sich für die geleistete Arbeit. Er hoffe, dass es irgendwie mit dem Musikverein weiter gehe. Man dürfe den Kopf nicht in den Sand stecken. Sein Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig angenommen.

Bei den Neuwahlen hatte Ortsvorsteher Klaus Worms als Wahlleiter leichtes Spiel. Es gab keinerlei Änderungen, alle Amtsinhaber wurden in ihren Ämtern bestätigt. Es waren dies Vorsitzende Angela Senn, zweiter Rechner Helmut Senn, Schriftführer Thomas Glagau, Materialverwalter Martin Kiefer, Kassenprüfer Florian Rützler und Passivbeisitzer Gerold Weidner (alle für zwei Jahre gewählt) sowie Aktivbeisitzer Florian Schwald (für drei Jahre gewählt). Klaus Worms schloss sich dem Dank von

Ausblick

Werner Schwald an und hoffte ebenfalls, dass der Musikverein es versteht, irgendwie weiterzumachen. Angela Senn bedankte sich bei allen, die bereit sind, ihr Amt weiter zu machen. Außerdem bedankte sie sich für die gute Zusammenarbeit bei den Vorstandskollegen und der Dirigentin Ulrike Oßwald. Sie gab bekannt, dass der Musikverein momentan keine Passivbeiträge einzieht, da keine musikalischen Aktivitäten stattfinden. Es werden aber weiterhin alle Jubilare an den Geburtstagen besucht und beim Tod eines Mitglieds legt der Musikverein Neuenweg eine Schale am Grab nieder. Die Vorsitzende bedankte sich bei der Gemeinde und den Ortsteilen für die finanzielle Unterstützung sowie bei allen Musikern und ihren Familien und allen Helfern für die geleistete Arbeit. Sie stellte die Frage in den Raum, wie es weitergehen könnte, aber die Aktiven wollten das lieber am nächsten Stammtisch am 9. Februar diskutieren. Bernd Kiefer überbrachte Grußworte des Skiclubs, Wolfgang Rützler im Namen des Fördervereines, Ortsvorsteher Fritz Maier im Namen des Ortschaftsrates Bürchau. Maier sprach sich dafür aus, dass der Passivbeitrag weiter eingezogen werden sollte, da auf den Verein auch Ausgaben zukommen.