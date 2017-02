Nachrichten-Ticker

16:58 Koalition will schneller abschieben - Gesetzentwurf

München - Die Bundesregierung will Ausländer ohne Bleiberecht konsequenter abschieben und sogenannte Gefährder besser kontrollieren. Dazu hat das Kabinett einen Gesetzentwurf verabschiedet. Besonders umstritten sind Pläne, Handydaten von Asylbewerbern auszuwerten, um deren Identität zu klären. Der Gesetzentwurf sieht auch vor, dass Gefährder, denen Anschläge und andere schwere Straftaten zugetraut werden, leichter in Abschiebehaft genommen werden können. Durch elektronische Fußfesseln sollen sie am Untertauchen gehindert werden können.

16:54 Unmut über möglichen Wahlkampfauftritt Erdogans in Deutschland

Istanbul - Vor dem umstrittenen Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei regt sich Unmut über einen möglichen Wahlkampfauftritt von Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. "Ein Wahlkampfauftritt Erdogans in Deutschland ist unerwünscht", schrieb der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt im "Weser-Kurier". "Jeden Versuch, den türkischen Konflikt nach Deutschland zu tragen, müssen wir konsequent unterbinden." Die "Bild" berichtete unter Berufung auf einen Diplomaten aus Ankara, Erdogan wolle nach einem Besuch im März in Straßburg nach NRW reisen und dort für das Präsidialsystem werben.

16:52 Russland baut Modell des Reichstags zur Erstürmung

Moskau - Russland plant einen Nachbau des Berliner Reichtags für Trainingseinheiten junger militärbegeisterter Menschen. Sie sollen dabei lernen, wie man ein Gebäude stürmt, sagte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu im Parlament. "Und zwar nicht an abstrakten Schauplätzen, sondern an konkreten Orten." Die Nachbildung im Militär-Freizeitpark in Kubinka westlich von Moskau werde etwas kleiner ausfallen als das Original in Berlin. Zusätzlich werden weitere Schauplätze des Zweiten Weltkrieges nachgebaut, um die Atmosphäre der Zeit fühlen zu können, sagte Schoigu.

16:22 SPD-Kanzlerkandidat Schulz will im Osten mobilisieren

Lübben - Der neue SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will vor der Bundestagswahl die Wählerpotenziale der SPD im Osten mobilisieren. "Ganz sicher ist die Lage der SPD in diesen Ländern nicht so, wie sie sein könnte und wie sie sein müsste", sagte Schulz im brandenburgischen Lübben. Angesichts der jüngsten Eintritte in die SPD auch im Osten sei er optimistisch, dass sich die Lage der SPD schon in den nächsten Wochen nachhaltig verbessern werde, so Schulz. Die SPD hatte zum Beispiel in Sachsen-Anhalt rund die Hälfte der Stimmen verloren und war 2016 bei knapp über zehn Prozent gelandet.

16:19 EU ermahnt Deutschland wegen Exportüberschusses

Brüssel - Der deutsche Exportüberschuss ist weiter im Visier der EU-Kommission, doch belässt es Brüssel vorerst bei Ermahnungen. Deutschland solle mehr für Investitionen tun, forderte EU-Kommissar Pierre Moscovici. Deutschland exportiere deutlich mehr als es importierte. Konkreter drohte die Kommission Italien wegen dessen übermäßiger Verschuldung. Bis Ende April soll das Euro-Land zugesagte Sparmaßnahmen umsetzen. Die Behörde legte zu jedem EU-Land einen eigenen Bericht darüber vor, ob die Regierungen genug gegen problematische Ungleichgewichte in der Eurozone tun.