Kleines Wiesental Politischer Lenker, glühender Sportler

Eine langjährige politische Laufbahn, eine Flucht aus der ehemaligen DDR und großes Engagement für den Sport – Lutz Hilliger, einstiger Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbands Kleines Wiesental und Bürgermeister von Sallneck, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Heute wird er 80 Jahre alt.

Kleines Wiesental (ilz). Geboren wurde der Sohn eines Buchhalters 1937 in Magdeburg, wo er die ersten sieben Jahre seines Lebens verbrachte, bevor die Familie 1944 ins Harzer Vorland evakuiert wurde. Später absolvierte Lutz Hilliger in Halberstadt die Schule und eine Lehre zum Betriebsschlosser. Anschließend machte er im Jahr 1956 Abitur und studierte anschließend Zahnmedizin an der Universität Halle an der Saale.

Langjährige politische Laufbahn

1960 heiratete Lutz Hilliger seine damalige Lebensgefährtin. Eine Zukunft im sozialistischen Staat konnte sich das junge Ehepaar jedoch nicht vorstellen. Es entschloss sich noch im selben Jahr zur Flucht in die Bundesrepublik.

Hilliger kam nach Freiburg, wurde Steuerinspektor und arbeitete zunächst bei der Oberfinanzdirektion. Später wechselte er zum Finanzministerium nach Stuttgart.

Kurz darauf, im Jahr 1973, bewarb er sich als Geschäftsführer des damaligen Gemeindeverwaltungsverbands Kleines Wiesental, dem er bis zur Pensionierung im Jahr 2000 vorstand. Die Familie lebte zunächst in Bürchau und zog 1978 nach Sallneck. Nach der Trennung von seiner Ehefrau heiratet Lutz Hilliger dort im Jahr 1980 zum zweiten Mal.

Die politische Laufbahn zu beenden, kam auch nach 27 Jahren nicht in Frage. So war Hilliger anschließend bis zum Jahr 2005 Bürgermeister in seinem Wohnort Sallneck.

Bis heute beobachtet er die politischen Ereignisse im Kleinen Wiesental und darüber hinaus mit großem Interesse.

Neben der Politik ist Sport die Leidenschaft

Der Sport ist neben der Politik die zweite große Leidenschaft des Jubilars.

Bereits in der ehemaligen DDR tat sich Hilliger als hervorragender Fußballer und Leichtathlet hervor.

Im Kleinen Wiesental gründete er den Tennisclub, dem er acht Jahre lang vorstand. Auch den TuS Kleines Wiesental leitete er ein Jahr lang.

Bis vor einigen Jahren stand Hilliger noch regelmäßig auf dem Tennisplatz, inzwischen lässt er es jedoch etwas ruhiger angehen. „Man wird schließlich nicht jünger“, schmunzelt der Jubilar, der trotzdem alles andere als untätig ist. Die Spaziergänge mit dem Hund halten ihn ebenso wie die Pflege des Gartens auf Trab.

Seinen Geburtstag feiert Lutz Hilliger heute im Kreis seiner Familie, darunter seine vier Kinder und acht Enkel.