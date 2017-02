An gleich zwei Abenden unterhielt der Gesangverein Bürchau seine Gäste mit erlesenen Liedern und einem turbulenten Theaterstück.

Kleines Wiesental-Bürchau. Nachdem am Freitag noch einige Plätze leer geblieben waren, war der Saal am Samstag bis auf den letzten Stuhl belegt. Pünktlich um 20 Uhr betrat der Chor die Bühne und sang unter der Leitung von Dirigentin Rosa Homburger das Lied „Musik ist unser Leben“. Dabei unterstützt wurden die Sänger von Brigitte Behringer am Klavier. Danach erfolgte die Begrüßung durch den Vorsitzenden Manfred Leonhardt.

Das zweite Lied „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern verlangte von dem zahlenmäßig zwar vollständigen, aber in den einzelnen Stimmen dennoch schwach besetzten Chor höchste Konzentration.

Das folgende „Saaser Weinlied“ dagegen kam locker und flott daher. Nach einer kleinen Pause ging es beschwingt mit den „Capri-Fischern“ weiter. Dem folgte dann der Wunsch nach „Ein bisschen Frieden“, ebenfalls mit Klavierbegleitung. Die Liedvorträge wurden mit dem „Badnerlied“ abgeschlossen, wobei sich Rosa Homburger auf die Unterstützung des Publikums verlassen konnte. Als Zugabe wurden die „Capri-Fischer“ nochmals gesungen.

Anschließend führten die Laienschauspieler das Stück „De doppelte Buur“ auf.

Bauer Lorenz (Tobias Weißenberger) und sein Freund Günter geraten an einem feucht-fröhlichen Abend mit zwei anderen Männern aneinander, was für jeden mit einem blauen Auge endet. Am folgenden Tag berichtet Knecht Karle (Adrian Strittmatter) dem Bauern von baulichen Mängeln am Hof. Zudem erfährt der Bauern, dass ein Herr von der Berufsgenossenschaft schon auf dem Weg ist, um den Hof zu begutachten. Dummerweise handelt es sich um eben jenen Herrn, dem der Bauer am Vorabend ein blaues Auge verpasst hat. Daraufhin kommt er auf die Idee, seine Identität mit seinem Knecht zu tauschen, was sich dieser mit allen Vollmachten bestätigen lässt. Von diesen macht der Knecht sogleich Gebrauch und beauftragt Handwerker, um die Schäden am Hof auszubessern. Als er jedoch sein Recht als Ehemann einfordert, ist Gattin Meta (Birgit Kiefer) nicht begeistert, was sie dem Knecht auch sehr deutlich zu verstehen gibt. Tochter Sonja (Nadja Strittmatter) erzählt der Mutter wenig später von ihrer großen Liebe Neo (Max Schneider Junior). Kurz darauf erscheint der Herr vom Amt, der von Sonja stürmisch begrüßt wird, handelt es sich doch um eben jenen Geliebten. Dabei werden die beiden von Meta erwischt, die gleich erkennt, dass der Herr von der Berufsgenossenschaft und der Freund der Tochter dieselbe Person sind. Meta verspricht, ihrer Tochter zu helfen, ihr Glück mit Neo zu finden. Mit unzähligen Wortgefechten und immer neuen unvorhersehbaren Wendungen nimmt die Handlung ihren Lauf.

Viel Applaus gab es am Ende für die Schauspieler und für Regisseurin Claudia Wolf. Einmal mehr bewies die Laienspielgruppe ihr schauspielerisches Talent mit einem lustigen, teils stimmgewaltigen Theaterstück mit tollen Darstellern und gut verteilten Rollen. Nach der Tombola hatten die Gäste die Möglichkeit, den Abend bei einem gemütlichen Plausch ausklingen zu lassen.